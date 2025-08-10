Nové VIDEÁ z Tatier vám zdvihnú tlak! NESKUTOČNÉ, čo už ľudia dokazujú: Verejnosť sa voči tomu búri

POPRAD - Stále množiace sa nevhodné turistické správanie v Tatrách vzbudzuje pobúrenie verejnosti. Video zachytávajúce odpadky počas turistiky v Tatrách a úplne nahého muža kúpajúceho sa v tatranskom plese vyvolalo vlnu kritiky.
Vrch Rysy je jedným z najpopulárnejších vyhliadkových štítov v hlavnom hrebeni Vysokých Tatier. No to, aký výhľad sa tu počas turistiky naskytol turistom tento týždeň, rozhodne nečakali. Medzi skalami a trávou sa povaľovali smeti a bordel. Video uverejnila na sociálnej sieti oficiálna stránka Tatier.
Verejnosť zverejnené zábery pobúrili a zhodla sa na tom, že ide o neúctu k prírode. "Nikdy nepochopím…prinesú do prírody plné obaly s jedlom, 'nažerú sa', ale prázdny obal už odniesť nedokážu," reaguje Patrik, ktorý si neodpustil invektívy.
"Radšej nech to sedí doma a robí si bordel v obývačke. Takto si Slováci vážia svoje hory," uviedol ďalší. Podľa reakcií turistov nejde, žiaľ, o ojedinelý prípad v Tatrách. Ďalší tiež poukázal na hrôzu, ktorá ho čakala smerom na Popradské pleso. Pri strome tam našiel dámske vložky a množstvo papierových servítiek.
"Okamžite pozbierať a odniesť šaty z brehu týmto hlupákom! Nech idú s holou riťou na hanbu sveta," reaguje pod zverejnených videom pani Anna. Verejnosť opakovane vyzýva k tvrdému sankcionovaniu takýchto ľudí. "Pokiaľ sa nebudú dávať poriadne pokuty, tak sa nič nezmení, skôr zhorší," myslí si iný Slovák.
Na sociálne sieti sa v nedeľu objavili aj iné zábery Tatier, na ktorých sa opäť bez zábran kúpajú ľudia v tatranskom plese. Ochranári opakovane pripomínajú, že tatranské plesá sú citlivým ekosystémom. Sú domovom mnohých drobných živočíšnych druhov obývajúcich len určité lokality, pri ktorých aj malé zmeny prostredia môžu viesť k ich zániku. „Kúpanie sa v plesách z dlhodobého hľadiska negatívne vplýva na ich celkový stav,“ uvádza rezort životného prostredia.