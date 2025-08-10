Nočná DRÁMA v Košiciach! Z bytu sa ozýval ženský krik a plač: VIDEO policajného zásahu

KOŠICE - V nočných hodinách došlo v Košiciach k dramatickej záchrannej akcii. Polícia reagovala na zúfalé volanie o pomoc ženy, ktorá bola proti svojej vôli zadržiavaná v podkrovnom byte mužom, ktorý jej vyhrážal. Policajtom sa podarilo preniknúť do bytu a spacifikovať podozrivého muža.
Ako informovala košická krajská polícia, oznámenie o tom, že žena je proti svojej vôli zamknutá v podkrovnom byte mužom, prišlo v nočných hodinách. "Oznamovateľka plakala, prosila o pomoc a mala strach o svoj život. Podľa jej slov mal muž uvádzať, že sa stane jeho obeťou," opisuje polícia s tým, že hliadka Pohotovostnej motorizovanej jednotky a policajti z Obvodného oddelenia Košice - Juh okamžite zasiahli. Keďže muž nereagoval na opakované výzvy na otvorenie dverí a žena naďalej kričala o pomoc, rozhodli sa policajti konať. "Do bytu vnikli v súlade so zákonom, pretože existovalo podozrenie, že život ženy bol ohrozený," dodáva polícia. Telové kamery policajtov zachytili celý zákrok – od príchodu na miesto, cez vstup do bytu, až po spacifikovanie podozrivého.
"Podozrivý muž kládol pasívny odpor a bol za použitia donucovacích prostriedkov spacifikovaný. V byte sa nachádzala vystrašená žena, ktorá uviedla, že podozrivý ju zamkol a odmietal pustiť von. Test na alkohol aj drogy u podozrivého bol negatívny. Podozrivý bol na mieste zadržaný a eskortovaný na policajné oddelenie," informovala polícia, podľa ktorej vďaka rýchlemu a profesionálnemu zásahu nedošlo k ujme na zdraví oznamovateľky.