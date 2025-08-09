Tatry praskajú vo švíkoch! Na Štrbskom plese sa už nedá zaparkovať, polícia UZATVORILA cestu

Turisti na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách (Zdroj: TASR - František Iván)
POPRAD - Letné horúce počasie vyhnalo ľudí do hôr. Nápor turistov však pod Tatrami spôsobil dopravné obmedzenia. Na Štrbskom plese hlásia množstvo ľudí a preplnené parkoviská, cestu II/538 museli kvôli tomu uzavrieť.
"Z dôvodu zaplnenia kapacít parkovísk na Štrbskom plese sa uzatvára cesta II/538 smerujúca na Štrbské Pleso," informovala na sociálnej sieti prešovská krajská polícia. Žiada vodičov, aby rešpektovali pokyny polície a zaparkovali na alternatívnych parkoviskách, kde to kapacita umožňuje.