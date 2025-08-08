V Západných Tatrách zomrel 72-ročný cyklista: Napriek snahe záchranárov sa ho nepodarilo oživiť

JALOVEC - V Bobroveckej doline na severnej strane Západných Tatier vo štvrtok (7. 8.) podvečer zomrel 72-ročný cyklista. Stratil vedomie a neboli uňho prítomné základné životné funkcie. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojom webe.
„Oznamovateľ okamžite započal laickú, telefonicky riadenú kardiopulmonálnu resuscitáciu, v ktorej pokračoval až do príchodu vyslaných záchranných zložiek. Na miesto smerovali záchranári z Oblastného strediska HZS Západné Tatry – Zverovka, posádka rýchlej zdravotnej pomoci a Vrtuľníková záchranná zdravotná služba,“ uviedli z HZS. Dodali, že aj napriek veľkej snahe všetkých zúčastnených sa u muža nepodarilo obnoviť životné funkcie. Telo nebohého bolo následne odovzdané príslušníkom Policajného zboru.