ŠIALENÉ! Obľúbené miesto v Slovenskom raji praská vo švíkoch: VIDEO Rad dlhší ako v obchode pri pokladni

Suchá Bela v Slovenskom raji praskala vo švíkoch (Zdroj: Repro foto Facebook/Tatry)

Väčšina ľudí miluje turistiku pre krásy prírody, vypnutie od každodenných starostí a stresu či pre zdolávanie nových výziev. Turisti, ktorí sa v utorok (5. 8.) vybrali do Slovenského raja, však stáli aj pred inou, ako fyzickou výzvou - zvládnuť dav ľudí, ktorí sa rozhodli v tom istom momente ísť na Suchú Belú. Oficiálna stránka Tatier zverejnila na sociálnych sieťach zábery veľkého množstva ľudí, ktorí stáli v rade s cieľom navštíviť najznámejšiu roklinu v Slovenskom raji.

Turistika 2025, utorok: 🤯 Nájdeš cestu, nájdeš ľudí. A občas aj prírodu medzi nimi. 😆 #tatry #utorok #tatry_official... Posted by TATRY on Tuesday, August 5, 2025

"To už je ako v Lidli pri pokladni," zažartovala v reakcii Slovenka. "To je ale prekvapenie! Prázdniny, dovolenky, kde tak asi tí ľudia pôjdu - žeby do hôr a na tie najznámejšie miesta? Kto by to bol teda čakal, že sa tam toto stane," pýta sa s iróniou ďalší s tým, že cez leto je veľa ľudí všade - či na Slovensku alebo na plážach pri mori. "Ten horský pokoj," neodpustila si ironicku poznámku ani pani Mária. Jeden z turistov odporúča navštíviť obľúbené, nielen tatranské miesta, skoro ráno. "Treba ísť ráno o 6 - 7 h a ste sami," radí. Iná Slovenka odporúča navštíviť aj iné horské zákutia Slovenska. "Priroda na Slovensku je krásna kade-tade, nie len v Tatrách," podotkla.