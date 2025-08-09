Zbesilá jazda mladíka (22), cez obec sa rútil NEUVERITEĽNOU rýchlosťou! Po zastavení políciou zaplakal

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Prešovský kraj)
BARDEJOV - Ďalšia šialená jazda cestného piráta. 22-ročný mladík sa rútil cez obec neuveriteľnou rýchlosťou - 119 km/h. Keď ho polícia zastavila, už taký trúfalý nebol. Kvôli tomu, že nemal na zaplatenie pokuty, prišiel o vodičák.
Ako opísala prešovská krajská polícia, 22-ročný vodič z okresu Bardejov si minulý týždeň poriadne "pridal pod kotol". "V obci mu radar nameral 119 km/h, čo je až o 50 km/h viac, než povoľuje zákon," približuje polícia.
(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Prešovský kraj)
Policajná hliadka z Bardejova mu za tento závažný priestupok uložila pokutu 800 eur. Keďže ju na mieste nevedel zaplatiť, prišiel okamžite o vodičský preukaz. "Rýchla jazda môže mať rýchle následky – a nie vždy ide len o pokutu. Jazdite bezpečne a s rozumom," vyzýva polícia.