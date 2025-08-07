Motocyklista trielil medzi obcami ŠIALENOU rýchlosťou! Zachytilo ho VIDEO, mastná pokuta ho neminula

Motocyklista trielil medzi Dolným Štálom a Okočom rýchlosťou 207 km/h (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj)
DOLNÝ ŠTÁL - Motocyklista trielil medzi obcami Dolný Štál a Okoč v okrese Dunajská Streda rýchlosťou 207 kilometrov za hodinu (km/h). Maximálnu povolenú rýchlosť prekročil o 117 km/h. Dostal pokutu 800 eur. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Policajti 36-ročného vodiča vyriešili na mieste v blokovom konaní,“ zdôraznila polícia. Motocyklista zaplatil pokutu prostredníctvom platobného terminálu.