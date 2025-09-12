Obľúbený reťazec sťahuje z trhu známu potravinu! Zákazníkov vyzýva, aby ju NEKONZUMOVALI

BRATISLAVA - Známy obchodný reťazec Tesco informuje o stiahnutí problémovej poľovníckej klobásy. Dôvodom je zistenie nadlimitného obsahu olova. Zákazníkov vyzýva, aby výrobok nekonzumovali a vrátili ho do obchodu.
Spoločnosť Tesco informuje svojich zákazníkov, že na základe informácie od dodávateľa KMOTR -Masna Kroměříž sťahuje z predaja "Poľovnícku klobásu 180g". U uvedeného výrobku bol zistený nadlimitný obsah olova. Tesco zákazníkov vyzýva, aby daný výrobok nekonzumovali.
- Poľovnícka klobása 180g
- EAN: 8594007485134
- Šarža: L0606251
- Dátum spotreby: od 4.9. do 27.09.2025 vrátane
- Dodávateľ: KMOTR - Masna Kroměříž a.s.
"Ak ste si tieto výrobky zakúpili v našej obchodnej sieti v ktorejkoľvek z našich prevádzok, môžete ho vrátiť na informáciách alebo na centre služieb zákazníkom a na základe pokladničného bloku Vám bude vrátená hodnota výrobku," deklaruje spoločnosť. Zákazníkom sa za vzniknuté nepríjemnosti ospravedlňuje a ďakuje za pochopenie.