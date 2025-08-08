Piatok8. august 2025, meniny má Oskar, zajtra Ľubomíra

Fico kvôli tendru na záchranky vypenil: Šaškovi posiela ODKAZ! Komunikáciu rezortu označil za AMATERIZMUS

Kamil Šaško a Robert Fico
Kamil Šaško a Robert Fico
BRATISLAVA - Premiér Robert Fico vyzval ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) na zrušenie kontroverzného tendra na záchranky. Podľa jeho slov sú s tendrom spojené nezodpovedané otázky a pochybnosti, ktoré treba riešiť.

K aktuálnej situácii ohľadom kontroverzného tendra na záchranky sa po piatkovej tlačovej konferencii ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) jednoznačne vyjadril premiér Robert Fico. Podľa jeho slov musí byť tender zrušený.

"Netreba hľadať žiadne komplikované slovné formulácie. S tendrom na záchranky sú spojené rôzne nezodpovedané otázky a pochybnosti a preto ho treba zrušiť. Očakávam od ministra zdravotníctva, že v tomto duchu urobí všetky potrebné kroky. Tender na záchranky sa dostal do tejto situácie vďaka amatérskej komunikácii so strany MZ SR a jeho podriadených zložiek," uvádza Fico a dodáva, že namiesto toho, aby dnes HLAS-SD a celá vládna koalícia boli v politickej ofenzíve voči opozícii najmä pre britský škandál, táto koaličná strana čelí vážnym útokom zo strany opozície a médií a návrhom na odvolanie ministra.

"Ak minister zdravotníctva nominovaný HLASOM-SD urobí v pondelok všetky potrebné kroky vedúce k zrušeniu tendra, nie je žiadny dôvod vyvodzovať politickú zodpovednosť za komunikačné chyby," konštatuje na záver.

Koaličná strana Hlas-SD súhlasí so stanoviskom ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD), že všetky podozrenia v tendri na záchranky musia byť preverené. TASR o tom informovali z tlačového oddelenia strany. "Ak sa potvrdí čo i len najmenšia nezrovnalosť, tender sa musí buď zrušiť, alebo urobiť odznovu. V zdravotníctve musí byť nielen adekvátna starostlivosť, ale aj úplná transparentnosť," priblížili z tlačového oddelenia.

Opozícia kritizuje, že Šaško nezrušil tender na záchranky. Nič podľa opozičných poslancov nevysvetlil. Naďalej požadujú aj odchod Šaška z pozície šéfa rezortu. 

Vo výberovom konaní sa súťaží o prevádzkovanie 344 pozemných staníc a siedmich ambulancií vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby. Opozičné strany v piatok podali v parlamente návrh na vyslovenie nedôvery Šaškovi. Kritizujú, že súťaž je netransparentná a má podľa nich vopred dohodnutých víťazov. Úrad pre verejné obstarávanie zároveň upozornil, že tender bol pripravený v rozpore s európskymi predpismi.

Ďalšie zo Zoznamu