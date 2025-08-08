MIMORIADNE Dlho očakávaná Šaškova reakcia po otáznom tendri: Minister sa rozhodol TAKTO!

BRATISLAVA - Prakticky už celá politická verejnosť nehovorí o ničom inom, než o otáznom tendri z dielne ministerstva zdravotníctva. Politickú ťarchu podľa opozície a aj podľa koaličnej SNS nosí jeho šéf a minister Kamil Šaško (Hlas-SD). Toho ešte pred obedom vyzývali na zrušenie tendra, ale predovšetkým na položenie funkcie. Šaško sa napokon rozhodol počkať a nerušiť tender. Zavedie rozsiahle kontroly a poradí sa s právnym tímom. Čas si zadal do konca nedele a o všetkom bude opäť informovať začiatkom týždňa.
VIDEO Tlačová konferencia Kamila Šaška:
- minister zdravotníctva Kamil Šaško nateraz tender na záchranky neruší,
- koaličná SNS a opozičná časť spektra vyzvala Šaška na demisiu, ktorú Šaško nateraz tiež nepodáva,
- Šaško si dáva časť do konca nedele, dokedy sa chce poradiť s tímom, ako by mohol vstúpiť do diania v tendri, poprípade ho zrušiť alebo ho začať ako taký nanovo,
- minister sa bráni tým, že tender sám neorganizoval a ani sa v ňom nijako neangažoval,
- Kamil Šaško začal celý prípad riešiť uprostred vlastnej dovolenky, ktorú musel predčasne ukončiť.
Minister Šaško svoje rozhodnutie o tendri oznámil v budove ministerstva na Limbovej ulici v Bratislave, kde usporiadal brífing. "Od prvého dňa, kedy som vstúpil do politiky, tvrdím a som o tom presvedčený, že politika musí byť postavená na vízii, myšlienkach a hodnotách. Preto som aj v mojom vôbec prvom verejnom prejave po vymenovaní do funkcie jasne vyhlásil, že mojou základnou a hlavnou hodnotou vždy bola a bude pacient, ktorý bude stáť v centre každého môjho rozhodnutia," povedal na úvod brífingu Šaško v odkaze na svoje prvé vystúpenie z roka 2024.
"Komisia ani raz nenavrhovala zmenu výberového konania. Ani raz to nenavrhol ani bývalý minister zdravotníctva, ktorý dnes najviac kritizuje toto konanie a neurobili pre to absolútne nič. Preto, keďže nebol dopyt, toto konanie prebieha úplne rovnako, ako predtým," hovoril o tendri na záchranky Šaško. Ten reagoval na kritiku opozície o tom, ako sa mala správať komisia v prípade schvaľovacieho procesu.
"Ak niekto z tohto jednoduchého faktu vyrobí vetu, že sa tu idú ukradnúť 2 miliardy eur a tento nezmysel bude dookola vykrikovať nielen v médiách, ale aj priamo tu pod oknami chorých detí, s takýmito ľuďmi sa ja nemám o čom baviť," reagoval Šaško na protest hnutia Slovensko, ktorý už niekoľko dní prebieha pred sídlom MZ SR.
Minister tvrdí, že tender ani neorganizoval a ani nesledoval dianie v ňom
Šaško pokračoval tým, ako sa pozeral na priebeh tendra. "Ja ako minister som tento tender ani neorganizoval a ani som do jeho priebehu nijako nezasahoval a nemal som ani žiadne priebežne informácie. Ja ani neviem, aký bol zvyk súčasnej opozície, lebo to bolo z ich úst, keď som počúval, aby som do prebiehajúceho tendra zasiahol. To odmietam. Na druhej strane vnímam a nie som slepý a ani hluchý, že informácie, ktoré sa v poslednej dobe vynorili, môžu vyvolať pochybnosti a, úprimne, znepokojili aj mňa, a preto som sa vrátil z dovolenky a hneď v prvý deň, kedy sa skončilo toto konanie, aby som začal reálne konať. Z tohto miesta chcem vyhlásiť, že viem, čo je v tomto momente moja povinnosť. Ja si nezakrývam oči pred informáciami vo verejnom priestore. Ak si myslíte, že mňa tieto informácie nevyrušujú, tak ma vyrušujú," pokračoval v dlhom monológu Šaško.
"Nedopustím žiaden škandál, aby kvôli jednému, hoc veľkému tendru, bola vyvolávaná nedôvera voči zdravotníctvu. Preto nedopustím ani žiadne kšefty a pochybenia. To je pre mňa červená čiara - žiadne kšefty," doplnil nahnevaný Šaško.
Celý prípad začal riešiť uprostred dovolenky
Minister sa donedávna ani nenachádzal na Slovensku. "Nikdy nepodpíšem nič, ani jednu licenciu, ktorá by zaváňala nezákonnosťou. Nedopustím žiadny škandál, a preto som okamžite, ešte počas dovolenky a po mojom návrate, zadal právnemu tímu konkrétne úlohy, vrátane tej, aby mi do konca tohto týždňa preskúmali všetky právne možnosti na právny postup, vrátane na možnosti zrušenia tendra a vyhlásenia nového," popísal svoje aktuálne konanie Šaško. Do nedele by mal byť známy aj návrh konkrétneho riešenia na vyvrátenie pochybností, napríklad aj formou vymenovania nových členov komisie, či zopakovania celého súťažného procesu nanovo. Šaško pripúšťa aj možné zrušenie tendra, ktoré vyhlásilo operačné stredisko. "O ďalšom postupe vás budem v pondelok informovať a som pripravený vykonať všetky možnosti a závery, ktoré z toho vyplynú a podľa možností budem okamžite konať," uzavrel Šaško.
Obráti sa na generálnu prokuratúru, téme demisii sa chce venovať neskôr
Šaško sa nechal počuť, že podá podnet na generálnu prokuratúru. Tá by mala preveriť zákonnosť tendra na záchranky. Samotný tender už chce preverovať avšak už aj sám generálny prokurátor Maroš Žilina. Šaško sa tiež chce obrátiť aj na Okresný súd v Žiline, aby pomohol skontrolovať konečných užívateľov výhod.
"Ja som tu na to, aby som to vyriešil, keď to vyriešim, tak potom sa k tejto otázke môžeme vrátiť," reagoval Šaško na Dankove slová ohľadom "hodenia uteráka" v kontexte jeho demisie. Sám však priznal, že Dankovo vyjadrenie vraj nevidel.
Koaličný partner a opozícia chceli Šaškov odchod
Opozícia a šéf SNS vyzývali Šaška na odchod z funkcie po tom, čo sa vo výberovom konaní súťaží o prevádzkovanie 344 pozemných staníc a sedem ambulancií vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby. Predseda strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok ešte predtým uviedol, že minister zdravotníctva má jeho plnú dôveru. Ak Šaško podľa premiéra Roberta Fica (Smer-SSD) nevyvráti pochybnosti a otázky týkajúce sa tendra na záchranky, bude trvať na zrušení a opakovaní súťaže. Tvrdil to pred v utorok 5. augusta.