Erik Tomáš vyrukoval s novou minimálkou: Fico sa medzitým vysmial Dzurindovi a vraj ho asi trafí šľak!

BRATISLAVA - V čase, kedy sa krajina snaží pripravovať na ďalšie kolo konsolidácie verejných financií sa vláda rozhodla polčas "osláviť" tým, že sa vysmeje opozícii a zároveň odprezentuje novú výšku minimálnej mzdy, ktorá sa po novom opäť zvyšuje. Premiér Robert Fico (Smer-SSD) sa medzitým nechal počuť, že jeho predchodcu v kresle premiéra zrejme po týchto správa "trafí šľak".
archívne video
Všetko malo rýchly spád po tom, ako sa sociálni partneri nedohodli na novej výške minimálnej mzdy na budúci rok.
Dohoda nie je - nastupuje automat
Od 1. januára 2026 sa teda o to postará opäť automat a nová úroveň je už nastavená, čo znamená, že minimálna mzda porastie takmer o 100 eur a dosiahne úroveň 915 eur. "Zákon hovorí, že pokiaľ sa sociálni partneri nedohodnú, tak posledná tripartita pred 31. augustom je tá, ktorá rozhodne o výške minimálnej mzdy. Definitívne na budúci rok nedošlo k dohode sociálnych partnerov a tým pádom vstúpil do hry automat, ktorý stanovil minimálnu mzdu ako 60 percent priemernej mzdy," potvrdil tieto informácie minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).
Výška minimálky bude určujúca aj pre ľudí v nadštandardných pracovných časoch
Dnes za základnú minimálnu mzdu pracuje približne 109-tisíc ľudí, pokiaľ sa však berie do úvahy všetkých šesť úrovní minimálnej mzdy, takzvané mzdové nároky, tak ide o 159-tisíc zamestnancov. Zvýhodnenie môžu tak podľa Tomáša očakávať aj ľudia, ktorí pracujú v noci alebo počas víkendov a sviatkov.
Dzurindu trafí šľak, vysmial sa expremiérovi predseda vlády
Na novinky z dielne ministerstva práce zareagoval aj premiér, ktorý túto príležitosť využil aj na kritiku svojho dávneho predchodcu. "Mikuláša Dzurindu asi trafí šľak. Počas vládnutia Smeru-SSD sme od roku 2006 zvýšili minimálnu mzdu z 256 eur na 915 eur v roku 2026. Viac ako 3,5-krát," napísal Fico.
"Postupne sa približujeme k 1000-eurovej minimálnej mzde a tešíme sa z historicky najnižšej nezamestnanosti," zopakoval Fico. "V tejto politike budeme pokračovať a ja by som rád poďakoval, že naši koaliční partneri, a najmä minister práce Erik Tomáš, filozofiu rastu minimálnej mzdy plne podporujú," dodal Fico.