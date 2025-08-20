Streda20. august 2025, meniny má Anabela, zajtra Jana, Johana, Noema

Erik Tomáš vyrukoval s novou minimálkou: Fico sa medzitým vysmial Dzurindovi a vraj ho asi trafí šľak!

Vláda oznámila novú výšku minimálnej mzdy a Fico sa posmieva jeho predchodcovi. Zobraziť galériu (2)
Vláda oznámila novú výšku minimálnej mzdy a Fico sa posmieva jeho predchodcovi. (Zdroj: Facebook/Robert Fico, gettyimages.com)
BRATISLAVA - V čase, kedy sa krajina snaží pripravovať na ďalšie kolo konsolidácie verejných financií sa vláda rozhodla polčas "osláviť" tým, že sa vysmeje opozícii a zároveň odprezentuje novú výšku minimálnej mzdy, ktorá sa po novom opäť zvyšuje. Premiér Robert Fico (Smer-SSD) sa medzitým nechal počuť, že jeho predchodcu v kresle premiéra zrejme po týchto správa "trafí šľak".

Minimálna mzda bude na budúci rok vo výške 915 eur, uviedol minister Erik Tomáš (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

Všetko malo rýchly spád po tom, ako sa sociálni partneri nedohodli na novej výške minimálnej mzdy na budúci rok.

Dohoda nie je - nastupuje automat

Od 1. januára 2026 sa teda o to postará opäť automat a nová úroveň je už nastavená, čo znamená, že minimálna mzda porastie takmer o 100 eur a dosiahne úroveň 915 eur. "Zákon hovorí, že pokiaľ sa sociálni partneri nedohodnú, tak posledná tripartita pred 31. augustom je tá, ktorá rozhodne o výške minimálnej mzdy. Definitívne na budúci rok nedošlo k dohode sociálnych partnerov a tým pádom vstúpil do hry automat, ktorý stanovil minimálnu mzdu ako 60 percent priemernej mzdy," potvrdil tieto informácie minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).

Na snímke zľava minister školstva, vedy, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR Tomáš Drucker (Hlas-SD) a minister práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR a predseda Hospodárskej a sociálnej rady Erik Tomáš (Hlas-SD) počas tlačovej konferencie po zasadnutí Hospodárskej a sociálnej rady SR v Bratislave
Na snímke zľava minister školstva, vedy, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR Tomáš Drucker (Hlas-SD) a minister práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR a predseda Hospodárskej a sociálnej rady Erik Tomáš (Hlas-SD) počas tlačovej konferencie po zasadnutí Hospodárskej a sociálnej rady SR v Bratislave  (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

Výška minimálky bude určujúca aj pre ľudí v nadštandardných pracovných časoch

Dnes za základnú minimálnu mzdu pracuje približne 109-tisíc ľudí, pokiaľ sa však berie do úvahy všetkých šesť úrovní minimálnej mzdy, takzvané mzdové nároky, tak ide o 159-tisíc zamestnancov. Zvýhodnenie môžu tak podľa Tomáša očakávať aj ľudia, ktorí pracujú v noci alebo počas víkendov a sviatkov.

Dzurindu trafí šľak, vysmial sa expremiérovi predseda vlády

Na novinky z dielne ministerstva práce zareagoval aj premiér, ktorý túto príležitosť využil aj na kritiku svojho dávneho predchodcu. "Mikuláša Dzurindu asi trafí šľak. Počas vládnutia Smeru-SSD sme od roku 2006 zvýšili minimálnu mzdu z 256 eur na 915 eur v roku 2026. Viac ako 3,5-krát," napísal Fico.

"Postupne sa približujeme k 1000-eurovej minimálnej mzde a tešíme sa z historicky najnižšej nezamestnanosti," zopakoval Fico. "V tejto politike budeme pokračovať a ja by som rád poďakoval, že naši koaliční partneri, a najmä minister práce Erik Tomáš, filozofiu rastu minimálnej mzdy plne podporujú," dodal Fico.

 

MIKULÁŠA DZURINDU ASI TRAFÍ ŠĽAK. POČAS VLÁDNUTIA SMERU – SSD SME OD ROKU 2006 ZVÝŠILI MINIMÁLNU MZDU Z 256 EUR NA 915...

Posted by Robert Fico on Monday, August 18, 2025

 

