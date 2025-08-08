Rozsiahli požiar balíkovača slamy spôsobil škody za 200-tisíc eur

HONTIANSKE NEMCE - Príčinou rozsiahleho požiaru balíkovača slamy, ktorý vznikol vo štvrtok (7. 8.) medzi obcami Sebechleby a Hontianske Nemce v okrese Krupina a spôsobil škody za 200-tisíc eur, bola prevádzkovo-technická porucha. Na sociálnej sieti o tom informoval Hasičský a záchranný zbor (HaZZ).
Požiar balíkovača slamy, balíkov slamy a slamy na riadkoch medzi spomínanými obcami bol podľa HaZZ nahlásený po 13.30 h. V čase príchodu hasičov na miesto bol pracovný stroj už v treťom štádiu horenia.
Hasičom sa podarilo požiar stroja v krátkom čase zlikvidovať, po uhasení ho skontrolovali termokamerou. Následne rozhrabávali a zalievali tlejúce balíky slamy. Hasiči tiež poskytli prvú pomoc zranenej osobe, ktorá sa nadýchala splodín horenia a odovzdali ju do opatery záchrannej zdravotnej službe.
Na mieste udalosti zasahovali príslušníci z Okresného riaditeľstva HaZZ vo Zvolene, Výcvikového centra HaZZ Lešť a členovia dobrovoľných hasičských zborov zo Sebechlieb, Hontianskych Nemiec a Hontianskych Tesár.