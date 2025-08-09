Ako komunikovať so seniormi v stresových situáciách? Hasičský a záchranný zbor radí

BRATISLAVA - Seniori v stresových situáciách potrebujú cítiť, že sú v bezpečí a že sa k nim pristupuje dôstojne. Zahŕňa to správnu komunikáciu aj vytváranie podmienok, ktoré znižujú ich obavy a zvyšujú ich pocit istoty. Na sociálnej sieti o tom informoval Hasičský a záchranný zbor (HaZZ).
Hasiči odporúčajú poskytnúť seniorom jasné informácie. „Vysvetľujte, čo sa deje a prečo, zrozumiteľne a pokojne,“ podotkli.
Ďalej je podľa HaZZ potrebné zapojiť príbuzných, kamarátov, známych. Ak je to možné, treba kontaktovať blízke osoby, ktoré môžu seniora podporiť. „Napríklad, ak senior tvrdí, že nevie koho kontaktovať, môžete povedať: Máte pri sebe telefón? Môžeme si spolu prejsť vaše kontakty,“ radí hasičský zbor.
V krízových situácia taktiež treba minimalizovať stresové podnety, a to vytvorením pokojného prostredia bez zbytočného hluku, chaosu či náhlenia. „Udržiavanie dôstojnosti seniorov posilňuje ich pocit hodnoty a je základným krokom k efektívnej komunikácii,“ uviedli hasiči.