Kreativita podvodníkov nepozná hraníc: Pozor na tieto SMS správy, boti predstierajú, že sú operátori!

BRATISLAVA - Aj keď je potrebná kampaň zo strany polície a ďalších autorít neustále prítomná na sociálnych sieťach, podvodníci aj tak kde-tu uspejú a oberať vás môžu aj o viac ako len peniaze. Ich taktika nepozná hranice v oblasti vynaliezavosti. Tentoraz sa rozhodli predstierať identitu operátorov, ktorí môžu stáť za vašou SIM kartou. Nie je tomu však tak a opäť ide len o podvodných spam botov.
Polícia o novom spôsobe vylákania osobných údajov z vašich peňaženiek upozornila na sociálnej sieti. Aj tentokrát ide o podobu SMS správy, ktorá obsahuje podozrivý link. Po kliknutí naň vám hrozí hneď niekoľko rizík, no rozdiel je v tom, že kým sa doteraz podvodníci pasovali do role vašich rodinných príslušníkov, teraz zvolili taktiku vystupovania pod menom telefónneho operátora.
Podvodníkov už prezrádza nielen link, ale aj snaha o urýchlené konanie adresáta
"O2-Radost: Toto je konečné upozornenie. Vaša SIM karta bude zablokovaná, ak vaše číslo nebude overené," píše sa v správe, pričom je zakončená hypertextovým odkazom (linkom), na ktorý keď kliknete, môžete byť vystavení riziku odcudzenia osobných údajov. "Ako inak, SMS – správa na vás tlačí, aby ste "rýchlo" niečo spravili, pretože ak nebudete spolupracovať, všetko bude nenávratne preč," popisuje polícia.
Už to je podľa polície prvým znakom toho, že pôjde pravdepodobne o podvod. Podvodníci podľa slov polície pracujú s emóciou, že "všetko treba rýchlo spraviť, inak bude zle". "Ak na tento link kliknete, budete pravdepodobne nasmerovaný na falošnú stránku operátora, ktorá od vás bude chcieť údaje z karty. Ak ich zadáte a pošlete, vaše peniaze budú fuč," doplnila polícia.
Čo ak ste už naleteli?
Polícia má radu aj pre tých, ktorí už podvodu naleteli. "Ak vám miznú peniaze z účtu, vašou prvou úlohou bude volať do banky a zablokovať kartu. Druhým krokom je návšteva najbližšej policajnej stanice, kde podáte trestné oznámenie," poskytla radu bezpečnostná zložka štátu.