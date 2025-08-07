Polícia pátra po odcudzených sochách: FOTO Zmizli zo záhrady v Bratislave

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj )
BRATISLAVA - Policajti v Bratislave pátrajú po odcudzených sochách z jednej zo záhrad v mestskej časti Podunajské Biskupice. Neznámy páchateľ bronzové diela s celkovou hmotnosťou približne 50 kilogramov ukradol v noci zo soboty (2. 8.) na nedeľu (3. 8.). Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„V tejto súvislosti sa obraciame aj na verejnosť so žiadosťou o pomoc pri pátraní po odcudzených umeleckých predmetoch,“ napísali policajti. Na sociálnej sieti zároveň zverejnili ich fotografie. Informácie o skutku môžu občania polícii oznámiť na telefónnom čísle 158, osobne na policajnom oddelení alebo prostredníctvom sociálnej siete.
