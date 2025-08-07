Vysnívaná PREDPOVEĎ počasia! Posledné dni budú horúce a plné slnka, účastníci Grape festivalu jasajú

BRATISLAVA - Slovensko čaká horúci záver týždňa s teplotami dosahujúcimi až 36 stupňov. Prílev teplého vzduchu od juhozápadu prinesie slnečné a takmer bezoblačné počasie. Ide tak o ideálnu príležitosť naplánovať si rodinné výlety do hôr, návštevy pamiatok alebo si ísť oddýchnuť pri vodu. Do karát to hrá aj účastníkom Grape festivalu, ktorí si tak okrem skvelej hudby a zábavy užijú aj slnečné letné počasie.
Od piatka (8. 8.) k nám začne po zadnej strane tlakovej výše nad juhovýchodnou a strednou Európou a centrálnym Stredomorím od juhozápadu prúdiť teplý vzduch. Posledný pracovný deň tohto týždňa bude jasno alebo len veľmi malá oblačnosť. Najvyššia denná teplota vystúpi na 27 až 32 stupňov, na Orave a pod Tatrami sa bude pohybovať okolo 25 stupňov Celzia. Meteorológovia predpovedajú bezvetrie, neskôr zafúka iba slabý, cez deň postupne prevažne juhozápadný vietor do 20 km/h.
V sobotu (9. 8.) nás čaká veľmi horúci deň. Najvyššia denná teplota vystúpi na 30 až 35 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 28 stupňov Celzia. SHMÚ preto vydal pre okresy západného Slovenska a pre južné okresy pozdĺž celého územia Slovenska výstrahy prvého a druhého stupňa pred vysokých teplotami. Fúkať má prevažne len slabý vietor, výnimočne sa môžu počas dňa vyskytnúť prehánky alebo búrky.
Počas nedele (10. 8.) prechodne zoslabne oblasť vyššieho tlaku nad strednou Európou a nad Pobaltie a Poľsko postúpi od západu studený front. "Pred ním k nám vyvrcholí prílev veľmi teplého vzduchu od juhozápadu," uvádza SHMÚ, čo sa prejaví aj na teplotách. Najvyššia denná teplota vystúpi až na 31 až 36 stupňov, na severe miestami okolo 29 stupňov Celzia.
Čaká nás teda horúci letný záver týždňa. Na svoje si tak prídu prevádzkovatelia kúpalísk, milovníci hôr a tiež účastníci známeho Grape festivalu, ktorý sa koná na trenčianskom letisku od 8. do 9. augusta. Návštevníci sa môžu tešiť na skvelé počasie takmer bez mráčika, skvelú hudbu a tiež mnohé atrakcie. Jednou z nich je aj kontajnerová veža Kariéra, ktorá prepojí svet hudby, zážitkov a digitálnej zábavy.