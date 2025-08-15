Pakistan a Indiu zasiahli prívalové dažde! Vyžiadali si už životy 200 ľudí

PEŠAVAR, NAÍ DILLÍ - Prívalové povodne po intenzívnom daždi si na severe Pakistanu a v Indii vyžiadali spolu vyše 200 mŕtvych v rozmedzí 24 hodín. V Pakistane hlásia úrady viac ako 160 úmrtí spojených s živlom, ďalších päť ľudí zahynulo podľa agentúry AFP po páde záchranárskej helikoptéry na severe krajiny. V Indii zaznamenali úrady najmenej 60 mŕtvych a 80 nezvestných. České ministerstvo zahraničia nemá informácie, že by medzi mŕtvymi či evakuovanými boli aj Česi.
Na severe Pakistanu sa vinou zlého počasia zrútila helikoptéra, ktorá do zasiahnutej oblasti mala dopraviť humanitárnu pomoc. Všetkých päť ľudí na palube vrátane dvoch pilotov zahynulo. Túto časť Pakistanu sužujú prívalové povodne vyvolané intenzívnymi dažďami, kvôli ktorým už zahynulo 164 ľudí. Predchádzajúca bilancia mŕtvych bola 49.
Najväčšie straty v Pakistane zaznamenali úrady v severozápadnej horskej provincii Chajbar Paštúnchwá. V tejto oblasti sa ale záchranárom podarilo po niekoľkých hodinách evakuovať 1300 turistov, ktorí uviazli v okrese Mansehra, povedal agentúre AP hovorca záchranárskej služby. Od júna už kvôli tomuto prírodnému živlu zahynulo v krajine viac ako 400 ľudí. Niektorí preto, že sa na nich zrútili domy, alebo preto, že zosuvy pôdy uväznili ich autá, povedala hovorkyňa úradu pre zvládanie katastrof.
Po štvrtkových prívalových povodniach v indickej časti Kašmíru zachránili úrady najmenej 300 ľudí, uviedla agentúra AP. Desiatky ďalších ľudí, ktorí sa nezvestní nachádzajú, pravdepodobne zmietla voda.
"Záplavy v tomto období sú, žiaľ, štandardným javom. V severnej oblasti jazdia českí turisti najmä za účelom horskej turistiky," povedal ČTK hovorca českej diplomacie Daniel Drake. V cestovateľskom systéme Drozd je zaregistrovaných iba niekoľko cestovateľov. "Nemáme informácie o tom, že by medzi evakuovanými turistami boli Česi, na zastupiteľský úrad sa nikto neobrátil," dodal. Podobné prietrže mračien sú v posledných rokoch v oboch krajinách čoraz početnejšie kvôli zmene klímy, uvádzajú odborníci.