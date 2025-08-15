Výstrahy pred vysokými teplotami budú platiť na väčšine územia aj v sobotu

BRATISLAVA - Výstrahy prvého aj druhého stupňa pred vysokými teplotami budú na väčšine územia v platnosti aj v sobotu (16. 8.) popoludní. Na svojom webe o tom informoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).
Výstrahy druhého stupňa ústav vyhlásil vo väčšine okresov Banskobystrického, Košického a Nitrianskeho kraja, ako aj v okresoch Dunajská streda, Galanta, Humenné, Snina a Vranov nad Topľou. Vo väčšine zvyšných okresov platia výstrahy prvého stupňa. Výstrahy nie sú vyhlásené najmä na severe Slovenska. Predbežne by mali byť v platnosti zajtra od 13.00 h do 18.00 h.
Na niektorých miestach môže teplota vzduchu vystúpiť až na 37 stupňov Celzia. „Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov. Uvedená teplota vzduchu je v danom ročnom období a oblasti zriedkavá a pravdepodobnosť poškodenia zdravia nadmerným zaťažením organizmu u niektorých osôb je vysoká,“ uviedli meteorológovia.