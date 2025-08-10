Kolobežkári opäť pod drobnohľadom: Návrh zákona má zmeniť pravidlá! Platiť by mohli už od budúceho roka

BRATISLAVA - Elektrické kolobežky a bicykle sú čoraz populárnejším spôsobom dopravy v mestách. Ich prudký nárast však prináša aj riziká – najmä pre chodcov. Poslanec Ľubomír Vážny (Smer-SD) preto predložil do parlamentu návrh zákona, ktorý reaguje na zhoršujúcu sa situáciu na chodníkoch. Zároveň navrhuje zmeny týkajúce sa povinných lekárskych prehliadok seniorov za volantom.
V návrhu zákona sa hovorí o zavedení maximálnej rýchlosti pohybu na chodníkoch vo výške 6 km/h, čo zodpovedá bežnému tempu chôdze dospelého človeka. Opatrenie by sa týkalo používateľov elektrických kolobežiek, bicyklov, korčúľ, skateboardov a iných podobných zariadení.
Podľa dôvodovej správy návrhu je cieľom znížiť počet nehôd, ktorých počet narastá. Len v Bratislave bolo za prvý štvrťrok 2023 zaznamenaných desať kolízií medzi kolobežkármi a chodcami, pričom jedna skončila tragicky. V návrhu sa zároveň uvádza, že skutočný počet incidentov je pravdepodobne vyšší, pretože mnohé prípady sa ani nehlásia.
Podľa predkladateľa má návrh zvýšiť bezpečnosť najzraniteľnejších účastníkov premávky – chodcov, vrátane detí a seniorov. Návrh zákona je podľa dôvodovej správy v súlade s právom Slovenskej republiky aj Európskej únie. Ak parlament novelu schváli, nové pravidlá by mohli platiť už od budúceho roka.
Lekárska prehliadka až po 70-tke
Návrh obsahuje aj zmenu týkajúcu sa vodičov – povinnosť absolvovať lekársku prehliadku by sa posunula z 65 na 70 rokov. Argumentom je nízky podiel dopravných nehôd spôsobených vodičmi v tomto veku a zlepšený zdravotný stav seniorov.
Ďalšou navrhovanou zmenou je možnosť započítať preventívnu prehliadku u všeobecného lekára ako náhradu za dopravno-lekársku prehliadku – za predpokladu, že spĺňa potrebné náležitosti. Zmena sa dotkne aj vodičov nad 80 rokov, pre ktorých by sa interval povinných prehliadok mohol predĺžiť z dvoch na dva a pol roka.