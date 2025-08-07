Moderátorka v úzkych a poslanci ako malé deti: Záchvat HÁDKY politikov v priamom prenose, Hlas rázne reaguje!

BRATISLAVA - Príchod citlivých tém predznamenáva zásadný názorový konflikt už pred samotným začiatkom politickej relácie. Debata v nej sa môže viackrát zvrhnúť, čoho boli Slováci svedkom už viackrát počas pravidelných víkendových relácií. Ani počas pracovného týždňa to nebýva iné a čoraz viac polarizovaná spoločnosť sa odzrkadlila v búrlivej, ba priam až krčmovej hádke pred televíznymi kamerami.
Do vysielania prijali pozvanie poslanec za Slobodu a Solidaritu Juraj Krúpa a poslanec za Hlas-SD Michal Bartek. Už táto zostava viac ako sebavedomých politikov naznačovala, že pôjde o niečo extra. Konflikt bol na stole už do pár minút, kedy si obaja skočili do vlasov. Politici v relácii Téma na spravodajskej TA3 riešili neadresnosť energopomoci.
"Prepáčte, prepáčte, upokojte sa, pán Bartek, ja sa na vás zabávam," prerušil diskusiu Krúpa, ktorému odpovedal aj Bartek. "Ja som vám do reči neskákal," oponoval mu poslanec Hlasu.
Aktualizovnaé 12:34
K záležitosti pridala reakciu aj strana Sloboda a Solidarita, ktorá stojí za poslancom Krúpom. "Keďže strana Hlas nemá žiadneho odborníka na obranu, bezpečnosť, zahraničie, energetiku či vejerné financie, posiela do relácií odborníka na všetko Barteka. Výhovorka už neísť s Jurajom Krúpom do diskusie je komická a slabá. Ak sa v Hlase boja tvrdej politickej konfrontácie, nech stranu rovno zrušia, lebo ich Smer vykostí za dva mesiace," napísala strana.
Nebolo im nič rozumieť a zasiahnuť musela réžia
Moderátorka Nikola Detáriová to už po pár sekundách prekrikovania nevydržala a réžia sa zariadila tiež podľa seba a dvojici vypla mikrofóny. "Páni, ak chcete, aby mal niekto niečo z tejto diskusie ... tak by ste mali ... nikto vám teraz nič nerozumie," márne sa snažila Detáriová utíšiť dvojicu Krúpa a Bartek.
Na rad prišlo aj vynútené tykanie
"Ja sa na vás zabávam. Vy ste taký zväzáčik a druhý Kolesík - čo vám dajú, to poviete," udrel si Krúpa z SaS. Politikovi z radu liberálov však po pár chvíľach došla trpezlivosť a odmietol sa viac správať formálne a prešiel do rétorického protiútoku a Bartekovi pred kamerami začal tykať. "Tak sa správaj slušne. Ja ti tu len komentujem, čo tam máš. ... Ja ti budem tykať vtedy keď ja chcem. Ty si myslíš, že ja si ťa budem nejakým spôsobom vážiť, že ti budem vykať?" zaznelo v štúdiu z úst Krúpu. "No ja určite vás nie," uzavrel hádkové kolečko Bartek.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%
"Ďakujem veľmi pekne. Normálne tu teraz zostalo božské ticho," uzavrela hádku Detáriová. Celý tento výstup bol tak nešťastný, že sa dokonca ocitol na satirickej stránke Zomri.
Zakrátko však na celý humbuk reagoval aj Hlas-SD. "Odmietame primitívne správanie poslanca za SaS Juraja Krúpu," začali. "Boli sme opäť svedkami toho, že poslanec za SaS Juraj Krúpa nedokáže rešpektovať základné pravidlá korektnej debaty a politickej kultúry. Jeho osobné útoky, urážky a neustále skákanie do reči posunuli diskusiu na úroveň, ktorú nemienime akceptovať," zareagovala koaličná strana.
"Michal Bartek je síce mladý, no o to odhodlanejší poslanec, ktorý sa nebojí povedať opozícii natvrdo pravdu do očí, vždy však v korektnej rovine. Počas dnešnej relácie sa Michal Bartek viackrát snažil situáciu upokojiť a udržať diskusiu v rozumných medziach, ale opakované nevhodné správanie Krúpu tomu zabránilo," dodala strana.
S Krúpom nateraz odmietajú ísť do ďalšej diskusie
Strana sa navyše zaťala a odmietla ďalej prijímať pozvania do debát, kde bude sedieť aj poslanec Krúpa. "Nebudeme sa zúčastňovať politických diskusií s poslancom Krúpom, pokiaľ nepríde z jeho strany verejné ospravedlnenie. Keďže však predpokladáme, že poslanec SaS nepozná význam slova „ospravedlniť sa“ – zrejme pre chybu vo výchove – naši poslanci sa s ním v diskusii pravdepodobne už viac nestretnú," dodali.