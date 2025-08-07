Štvrtok7. august 2025, meniny má Štefánia, zajtra Oskar

Moderátorka v úzkych a poslanci ako malé deti: Záchvat HÁDKY politikov v priamom prenose, Hlas rázne reaguje!

V televízii sa strhla hádka, ktorú musela moderátorka riešiť stíšením mikrofónov.
V televízii sa strhla hádka, ktorú musela moderátorka riešiť stíšením mikrofónov. (Zdroj: reprofoto TA3)
© Zoznam/msz © Zoznam/msz

BRATISLAVA - Príchod citlivých tém predznamenáva zásadný názorový konflikt už pred samotným začiatkom politickej relácie. Debata v nej sa môže viackrát zvrhnúť, čoho boli Slováci svedkom už viackrát počas pravidelných víkendových relácií. Ani počas pracovného týždňa to nebýva iné a čoraz viac polarizovaná spoločnosť sa odzrkadlila v búrlivej, ba priam až krčmovej hádke pred televíznymi kamerami.

Do vysielania prijali pozvanie poslanec za Slobodu a Solidaritu Juraj Krúpa a poslanec za Hlas-SD Michal Bartek. Už táto zostava viac ako sebavedomých politikov naznačovala, že pôjde o niečo extra. Konflikt bol na stole už do pár minút, kedy si obaja skočili do vlasov. Politici v relácii Téma na spravodajskej TA3 riešili neadresnosť energopomoci.

"Prepáčte, prepáčte, upokojte sa, pán Bartek, ja sa na vás zabávam," prerušil diskusiu Krúpa, ktorému odpovedal aj Bartek. "Ja som vám do reči neskákal," oponoval mu poslanec Hlasu.

Aktualizovnaé 12:34

K záležitosti pridala reakciu aj strana Sloboda a Solidarita, ktorá stojí za poslancom Krúpom. "Keďže strana Hlas nemá žiadneho odborníka na obranu, bezpečnosť, zahraničie, energetiku či vejerné financie, posiela do relácií odborníka na všetko Barteka. Výhovorka už neísť s Jurajom Krúpom do diskusie je komická a slabá. Ak sa v Hlase boja tvrdej politickej konfrontácie, nech stranu rovno zrušia, lebo ich Smer vykostí za dva mesiace," napísala strana.

 

Strana Sloboda a Solidarita stojí za poslancom Jurajom Krúpom, ktorý mal včera náročnú úlohu diskutovať s poslancom...

Posted by Sloboda a Solidarita on Thursday, August 7, 2025

Nebolo im nič rozumieť a zasiahnuť musela réžia

Moderátorka Nikola Detáriová to už po pár sekundách prekrikovania nevydržala a réžia sa zariadila tiež podľa seba a dvojici vypla mikrofóny. "Páni, ak chcete, aby mal niekto niečo z tejto diskusie ... tak by ste mali ... nikto vám teraz nič nerozumie," márne sa snažila Detáriová utíšiť dvojicu Krúpa a Bartek.

Na rad prišlo aj vynútené tykanie

"Ja sa na vás zabávam. Vy ste taký zväzáčik a druhý Kolesík - čo vám dajú, to poviete," udrel si Krúpa z SaS. Politikovi z radu liberálov však po pár chvíľach došla trpezlivosť a odmietol sa viac správať formálne a prešiel do rétorického protiútoku a Bartekovi pred kamerami začal tykať. "Tak sa správaj slušne. Ja ti tu len komentujem, čo tam máš. ... Ja ti budem tykať vtedy keď ja chcem. Ty si myslíš, že ja si ťa budem nejakým spôsobom vážiť, že ti budem vykať?" zaznelo v štúdiu z úst Krúpu. "No ja určite vás nie," uzavrel hádkové kolečko Bartek.

"Ďakujem veľmi pekne. Normálne tu teraz zostalo božské ticho," uzavrela hádku Detáriová. Celý tento výstup bol tak nešťastný, že sa dokonca ocitol na satirickej stránke Zomri.

Zakrátko však na celý humbuk reagoval aj Hlas-SD. "Odmietame primitívne správanie poslanca za SaS Juraja Krúpu," začali. "Boli sme opäť svedkami toho, že poslanec za SaS Juraj Krúpa nedokáže rešpektovať základné pravidlá korektnej debaty a politickej kultúry. Jeho osobné útoky, urážky a neustále skákanie do reči posunuli diskusiu na úroveň, ktorú nemienime akceptovať," zareagovala koaličná strana.

"Michal Bartek je síce mladý, no o to odhodlanejší poslanec, ktorý sa nebojí povedať opozícii natvrdo pravdu do očí, vždy však v korektnej rovine. Počas dnešnej relácie sa Michal Bartek viackrát snažil situáciu upokojiť a udržať diskusiu v rozumných medziach, ale opakované nevhodné správanie Krúpu tomu zabránilo," dodala strana.

S Krúpom nateraz odmietajú ísť do ďalšej diskusie

Strana sa navyše zaťala a odmietla ďalej prijímať pozvania do debát, kde bude sedieť aj poslanec Krúpa. "Nebudeme sa zúčastňovať politických diskusií s poslancom Krúpom, pokiaľ nepríde z jeho strany verejné ospravedlnenie. Keďže však predpokladáme, že poslanec SaS nepozná význam slova „ospravedlniť sa“ – zrejme pre chybu vo výchove – naši poslanci sa s ním v diskusii pravdepodobne už viac nestretnú," dodali.

Viac o téme: HádkaReakciaSaSSloboda a SolidaritaJuraj KrúpaHlas-SDMichal Bartek
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO Chodkyňa prechádza cez priechod
Slovensko čaká veľká ZMENA na cestách: NOVINKA má zvýšiť bezpečnosť, TAKTO to bude vyzerať
Domáce
Chystá sa veľká novinka
Chystá sa veľká novinka na cestách: Predné brzdové svetlá majú byť na Slovensku realitou!
openiazoch.sk
Poplatky za patenty a
Poplatky za patenty a ochranné známky sa zvýšia, taktiež aj učiteľské platy: Prezident podpísal viaceré novely
Domáce
Michal Bartek
Podporu zmene Ústavy SR deklarovali všetci poslanci z Hlasu-SD
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Advokáti Marek Para a Michal Mandzák informujú o najbližších krokoch obhajoby Mariána Kočnera
Advokáti Marek Para a Michal Mandzák informujú o najbližších krokoch obhajoby Mariána Kočnera
Správy
NÚDCH otvoril zmodernizované priestory detskej otorinolaryngológickej kliniky
NÚDCH otvoril zmodernizované priestory detskej otorinolaryngológickej kliniky
Správy
Tk strany SaS na tému: Otázky pre Kamila Šaška, ktoré musí zodpovedať
Tk strany SaS na tému: Otázky pre Kamila Šaška, ktoré musí zodpovedať
Správy

Domáce správy

Kamil Šaško
Minister Šaško prelomí mlčanie: V piatok zaujme jasné stanovisko k tendru na záchranky
Domáce
FOTO Milovník zbraní Mazurek: Husté
Milovník zbraní Mazurek: Husté zábery vystriedala kázeň od Ozbrojených síl, poslali mu pozvánku na výcvik!
Domáce
Robert Fico
Opozícia obviňuje premiéra: Fico v januári klamal o štátnom prevrate!
Domáce
FOTO Polícia pátra po zlodejoch bronzových sôch zo záhrady: Žiada o pomoc verejnosť
FOTO Polícia pátra po zlodejoch bronzových sôch zo záhrady: Žiada o pomoc verejnosť
Bratislava

Zahraničné

Vodca bosnianskych Srbov Milorad
Rusko kritizuje odvolanie Dodika: Podľa Moskvy to ohrozuje stabilitu Bosny a Hercegoviny
Zahraničné
Americký regulačný úrad oznámil
Letecká spoločnosť v problémoch: Viac ako tisíc letov meškalo, niektoré úplne zrušili!
Zahraničné
Vít Rakušan
Kauza bitcoin v Česku: Koniec ministerky či odchod hnutia? Minister vnútra Rakušan prehovoril
Zahraničné
FOTO Na snímke, ktorú poskytla
Francúzsko bojuje s najväčším lesným požiarom za posledných 80 rokov: Plamene pohltili vyše 16-tisíc hektárov pôdy
Zahraničné

Prominenti

Šokujúce ODHALENIE po 28
Šokujúce ODHALENIE po 28 rokoch: Jacka v Titanicu NEMAL hrať DiCaprio, ale TENTO slávny herec!
Zahraniční prominenti
Obrovská RADOSŤ krásnej Slovenky:
Obrovská RADOSŤ krásnej Slovenky: ZÁSNUBY... S úspešným hokejistom!
Domáci prominenti
Jedna SMUTNÁ SPRÁVA za
Jedna SMUTNÁ SPRÁVA za druhou: Odišla ĎALŠIA hudobná LEGENDA (†75)!
Zahraniční prominenti
Hana Gregorová nemohla MLČAŤ,
Hana Gregorová nemohla MLČAŤ, naložila kritikom svojho syna: STAČILO! Pre mňa si DRAG KING
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Na pláži v ukrajinskej
Plážová apokalypsa: Ruská pesnička vyvolala šialenstvo, ženy v plavkách sa mlátili hlava nehlava!
Zaujímavosti
Ružové delfíny: Neobyčajné tvory
Ružové delfíny: Neobyčajné tvory z Amazónie, ktoré menia farbu podľa nálady
dromedar.sk
FOTO Britský tínedžer ušetril 1
17-ročný tínedžer získal vodičák bez jedinej hodiny v autoškole: Ušetril takmer 1400 eur!
Zaujímavosti
FOTO Neuveríte, aké morské stvorenie
Neuveríte, aké morské stvorenie sa objavilo pri britskom pobreží: FOTO Ľudia ostali v šoku, vzácny nález!
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: Lidl
Mení sa nákupné správanie Slovákov? Dostupnosť a kvalitu hľadajú v tomto obchode
Domáce
Nový byt v Metropolise
Rodinné bývanie v bratislavskom novom centre? Kúpa bytu sa oplatí viac ako jeho prenájom
Domáce
FOTO Alžbeta Zea Ferencová
Krásna Alžbeta Ferencová prehovorila o svojej novinke: Ako sa týka minulosti a vzťahov?
Domáce
FOTO Otestovali sme tri
FOTO Otestovali sme tri odtiene farby na vlasy: Skvelý výsledok, táto značka sa naozaj oplatí
feminity.sk

Ekonomika

Doslova plávajúci palác: Americká vláda predáva túto 300-miliónovú jachtu zabavenú ruskému miliardárovi! (foto)
Doslova plávajúci palác: Americká vláda predáva túto 300-miliónovú jachtu zabavenú ruskému miliardárovi! (foto)
Novinka na diaľnici pri Bratislave prináša ovocie: Z hlavného mesta zmizli tisícky kamiónov! (foto)
Novinka na diaľnici pri Bratislave prináša ovocie: Z hlavného mesta zmizli tisícky kamiónov! (foto)
Slováci sa nechcú vzdať spaľovacích motorov: Pozrite sa na tie biedne čísla predaja elektroáut!
Slováci sa nechcú vzdať spaľovacích motorov: Pozrite sa na tie biedne čísla predaja elektroáut!
Nahliadnite do najmodernejšieho depa na Slovensku: Bratislava do neho investovala desiatky miliónov! (foto)
Nahliadnite do najmodernejšieho depa na Slovensku: Bratislava do neho investovala desiatky miliónov! (foto)

Šport

Zbytočná červená, výkon rozhodcu nejdem rozoberať: Slovan v odvete bez Weissa a s gólovým mankom
Zbytočná červená, výkon rozhodcu nejdem rozoberať: Slovan v odvete bez Weissa a s gólovým mankom
Liga majstrov
Všetko má nadobro spočítané: 100-miliónový nepodarok Manchestru City môže odísť z klubu
Všetko má nadobro spočítané: 100-miliónový nepodarok Manchestru City môže odísť z klubu
Premier League
VIDEO Vulgarizmy, urážky a okamžitá červená: Rozzúreného Weissa museli pridržiavať!
VIDEO Vulgarizmy, urážky a okamžitá červená: Rozzúreného Weissa museli pridržiavať!
Liga majstrov
Nahneval Liverpool, pod Guardiolom hviezdil, Chelsea ho nechce: Kam zamieri vyhasnutá hviezda?
Nahneval Liverpool, pod Guardiolom hviezdil, Chelsea ho nechce: Kam zamieri vyhasnutá hviezda?
Premier League

Auto-moto

Nová vlajková loď prémiovej značky s unikátnym dizajnom: Toto sú ceny pre Slovensko
Nová vlajková loď prémiovej značky s unikátnym dizajnom: Toto sú ceny pre Slovensko
Novinky
Obce na Zemplíne žiadajú novú križovatku na plánovanej diaľnici D1
Obce na Zemplíne žiadajú novú križovatku na plánovanej diaľnici D1
Doprava
PRVÁ JAZDA: Renault Espace je ešte tichší a modernejší
PRVÁ JAZDA: Renault Espace je ešte tichší a modernejší
Klasické testy
Martin bude mať novú železničnú zastávku za viac ako dva milióny eur
Martin bude mať novú železničnú zastávku za viac ako dva milióny eur
Doprava

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Kariéra rozžiari festival Grape jedinečnou kontajnerovou vežou: Návštevníci veže môžu vyhrať výlet do Madridu pre 2 osoby
Kariéra rozžiari festival Grape jedinečnou kontajnerovou vežou: Návštevníci veže môžu vyhrať výlet do Madridu pre 2 osoby
KarieraInfo.sk
Dovolenka pod tlakom: Prečo si ju mnohí zamestnanci nedokážu naozaj užiť?
Dovolenka pod tlakom: Prečo si ju mnohí zamestnanci nedokážu naozaj užiť?
Práca a voľný čas
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

16 najlepších receptov na hlavné jedlá pre všetkých milovníkov húb
16 najlepších receptov na hlavné jedlá pre všetkých milovníkov húb
MAXI veterník na plechu, ktorý sa vždy podarí
MAXI veterník na plechu, ktorý sa vždy podarí
Sirup z arónie: Skrytý domáci poklad plný chuti a vitamínov
Sirup z arónie: Skrytý domáci poklad plný chuti a vitamínov
Výber receptov
Rýchly slivkový koláč: Šťavnatý a na stole za menej než hodinu
Rýchly slivkový koláč: Šťavnatý a na stole za menej než hodinu
Výber receptov

Technológie

DNA prezradila, čo v skutočnosti zabilo Napoleonovu armádu na ústupe z Ruska
DNA prezradila, čo v skutočnosti zabilo Napoleonovu armádu na ústupe z Ruska
História
Tvoja konverzácia s AI možno nie je súkromná. Meta vraj necháva cudzích ľudí čítať aj tvoje intímnosti
Tvoja konverzácia s AI možno nie je súkromná. Meta vraj necháva cudzích ľudí čítať aj tvoje intímnosti
Bezpečnosť
Čechom môžeme závidieť. Zatiaľ čo u nás sa vlaky „rozpadajú“, u susedov jazdí autonómny vlak
Čechom môžeme závidieť. Zatiaľ čo u nás sa vlaky „rozpadajú“, u susedov jazdí autonómny vlak
Správy
Rozhodne AI o spustení jadrovej vojny? Špičkoví experti prelomili mlčanie
Rozhodne AI o spustení jadrovej vojny? Špičkoví experti prelomili mlčanie
Armádne technológie

Bývanie

7 overených trikov, ako si okamžite vytvoriť krajší domov za málo peňazí. Vhodné sú aj do podnájmu
7 overených trikov, ako si okamžite vytvoriť krajší domov za málo peňazí. Vhodné sú aj do podnájmu
Takto vyzerá dom, keď ho architekti navrhnú pre seba! Žijú tu 3 generácie, no vedia, ako si užiť svoje súkromie
Takto vyzerá dom, keď ho architekti navrhnú pre seba! Žijú tu 3 generácie, no vedia, ako si užiť svoje súkromie
Stačil aj nízky rozpočet, aby sa byt zmenil na nepoznanie. Zostala len retro dlažba, akú si pamätáme mnohí
Stačil aj nízky rozpočet, aby sa byt zmenil na nepoznanie. Zostala len retro dlažba, akú si pamätáme mnohí
Týchto 10 chýb môžete pri strešných oknách poriadne oľutovať! Podľa akých parametrov zistiť, či budú dobre izolovať?
Týchto 10 chýb môžete pri strešných oknách poriadne oľutovať! Podľa akých parametrov zistiť, či budú dobre izolovať?

Pre kutilov

Trávnik v úbohom stave zachránil pomocou domáceho prevzdušňovača. Výroba bola jednoduchá
Trávnik v úbohom stave zachránil pomocou domáceho prevzdušňovača. Výroba bola jednoduchá
Náradie a stroje
10 rastlín, ktoré v lete za žiadnych okolností nestrihajte!
10 rastlín, ktoré v lete za žiadnych okolností nestrihajte!
Okrasná záhrada
Lietajúce mravce – odkiaľ prišli a ako pred nimi chrániť obydlie
Lietajúce mravce – odkiaľ prišli a ako pred nimi chrániť obydlie
Záhrada
Účinný záhradný pomocník, ktorého máte v kuchyni aj vy. Ako môže rastlinám pomôcť a kedy treba byť už opatrný?
Účinný záhradný pomocník, ktorého máte v kuchyni aj vy. Ako môže rastlinám pomôcť a kedy treba byť už opatrný?
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Sexsymbol Tom Cruise s novou ženou po boku: Kto je kráska, s ktorou ho prichytili paparazzi, ako sa drží za ruky?
Zahraničné celebrity
Sexsymbol Tom Cruise s novou ženou po boku: Kto je kráska, s ktorou ho prichytili paparazzi, ako sa drží za ruky?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Milovník zbraní Mazurek: Husté
Domáce
Milovník zbraní Mazurek: Husté zábery vystriedala kázeň od Ozbrojených síl, poslali mu pozvánku na výcvik!
Moderátorka v úzkych a
Domáce
Moderátorka v úzkych a poslanci ako malé deti: Záchvat HÁDKY politikov v priamom prenose, Hlas rázne reaguje!
Šokujúci prípad z Tatier!
Domáce
Šokujúci prípad z Tatier! Mladá žena sa napila z horského potoka: Letel pre ňu záchranársky vrtuľník
VÁŽNA nehoda v Chorvátsku!
Zahraničné
VÁŽNA nehoda v Chorvátsku! Slovák (28) sa pri riskantnom predbiehaní zrazil s autom, zasahoval vrtuľník

Ďalšie zo Zoznamu