Slovensko čaká veľká ZMENA na cestách: NOVINKA má zvýšiť bezpečnosť, TAKTO to bude vyzerať

Chodkyňa prechádza cez priechod pre chodcov, pred ktorým zastavilo vozidlo s predným brzdovým svetlom umiestneným nad evidenčným číslom (Zdroj: TASR - Radovan Stoklasa)

Predné brzdové svetlo by mohlo byť súčasťou dobrovoľného vybavenia osobných a nákladných áut na Slovensku. Navrhuje to v novele zákona o cestnej premávke poslanec Národnej rady (NR) SR Michal Bartek (Hlas-SD), ktorý ju predložil do parlamentu. „Ide o to, aby sme v rámci slovenskej legislatívy povolili dobrovoľné používanie predného brzdového svetla, pretože kým nebude tento prvok homologizovaný, nie je možné jeho zákonné užívanie,“ uviedol Bartek.

Predné brzdové svetlo na automobile (Zdroj: TASR - Daniel Stehlík)

Predné brzdové svetlá prešli testovaním

Inštalácia predného brzdového svetla na každé desiate motorové vozidlo na Slovensku by pomohla znížiť celkovú dopravnú nehodovosť o približne 15 percent. V júni to uviedol dekan Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA) Miloš Poliak.

Opieral sa pritom o výsledky ročného testovania predného brzdového svetla na viac ako 3000 vozidlách v Žilinskom a Trenčianskom kraji. „V roku 2023, kedy jazdili tieto vozidlá, poklesla v oboch krajoch dopravná nehodovosť o 12 percent. Porovnali ste to aj s ostatnými krajmi a všetky ostatné kraje spolu mali pokles nehodovosti na úrovni 0,51 percenta,“ poznamenal Poliak.

Auto s predným brzdovým svetlom umiestneným pod evidenčným číslom vozidla (Zdroj: TASR - Radovan Stoklasa)

Doplnil, že v minulom roku celkové náklady pre spoločnosť zo všetkých dopravných nehôd predstavovali 1,1 miliardy eur. „Ak by sa nám podarilo o 15 percent znížiť nehodovosť inštaláciou predných brzdových svetiel na 10 percent vozidiel, pri pesimistickom odhade by klesol počet usmrtených osôb o 39 obetí a celospoločenské náklady by sa znížili o 166 miliónov eur ročne,“ dodal Poliak.

Pri zavedení predného brzdového svetla na aspoň 10 % automobilov na Slovensku by sa nehodovosť mohla znížiť až o 15% ročne (Zdroj: TASR/Daniel Stehlík)

Výskum vplyvu predného brzdového svetla na bezpečnosť cestnej premávky sa uskutočnil od 22. septembra 2022 do 31. októbra 2023. Svetlo bolo inštalované na 3072 vozidiel, ktoré jazdili v premávke najmä v Trenčianskom a Žilinskom kraji. Vodiči s predným brzdovým svetlom najazdili celkovo 38,24 milióna kilometrov a v priemere každý vodič najazdil približne 14.000 kilometrov. Už počas testovania sa podľa prieskumu, ktorý zároveň z univerzity vykonali, stretli s pozitívnymi reakciami. "Viac ako 90 percent vodičov vedelo, čo to predné brzdové svetlo je a viac ako tri štvrtiny vodičov malo pozitívny názor na predné brzdové svetlo a boli by radi, keby sa v budúcnosti prijalo do legislatívy," priblížil pred dvoma rokmi počas prieskumu Kristián Čulík z Katedry cestnej a mestskej dopravy Žilinskej univerzity.

Predné brzdové svetlo na automobile (Zdroj: TASR - Daniel Stehlík)

Návrhom o predných brzdových svetlách by sa mala NR SR zaoberať na septembrovej schôdzi a Bartek verí, že nájde podporu naprieč celým poslaneckým spektrom. „Pri prezentovaných štatistikách vidíme jasný prínos používania tohto bezpečnostného prvku,“ podotkol Bartek.