Školskí inšpektori sú ZDESENÍ: Chlapci čoraz viac útočia na dievčatá, šokujúci prieskum o mizogýnii!

BRATISLAVA - Štátna školská inšpekcia má hlavu v smútku s prieskumu, ktorý uskutočnili vo vzdelávacích zariadeniach. Školské a ďalšie inštitúcie navštevuje denne niekoľko stotisíc detí. Jednotlivé vplyvy na nich číhajú aj z internetu či iných médií. Aj tam sa zrejme učia novým trendom či zvyklostiam, pre ktoré sa inšpekcia trápi. Vyšlo im z toho totiž to, že nastupuje trend rastúcej mizogýnie - teda nepriateľstva mužov k ženskému pohlaviu. To sa, žiaľ prejavuje aj v školách.
Štátna školská inšpekcia o tomto probléme informovala na sociálnej sieti a vyšli jej veľmi znepokojivé závery. Mizogýnia v slovenských školách už podľa odborníkov totiž nie je okrajový problém.
Ženy vidia ako slabšie osoby, niektorí chcú problémy riešiť aj násilím
- 21 percent chlapcov na slovenských školách súhlasí s názorom, že ženy nemajú schopnosti viesť firmu či krajinu,
- každý piaty chlapec spochybňuje zmysel vysokoškolského vzdelania pre ženy,
- 35 percent chlapcov na stredných odborných školách je ochotných riešiť problémy v spoločnosti násilím, ak to "štát nezvládne".
"Toto sú dáta, nie dojmy. Príprava na nový školský rok prináša príležitosť zamyslieť sa nad tým, ako v školách rozvíjame rešpekt, porozumenie a schopnosť kriticky myslieť. Práve škola môže byť priestorom, kde sa postoje mladých ľudí formujú spôsobom, ktorý prospieva celej spoločnosti," prízvukuje inšpekcia.