Podobným prípadom ako tragédii na gymnáziu zabránia podľa psychológa systémové zmeny

SPIŠSKÁ STARÁ VES - Tragédia v Spišskej Starej Vsi sa nemusela stať a ak nedôjde k systémovým zmenám, je možné očakávať ďalší podobný prípad. Tvrdí to riaditeľ občianskeho združenia (OZ) IPčko a psychológ Marek Madro. Radikalizácia mladých a normalizácia násilných prejavov je podľa neho reálnym problémom.

Ako uviedol na sociálnej sieti, krízová pomoc na mieste je len prvým krokom. "Mladí, ktorí boli svedkami útoku, a celá komunita budú potrebovať dlhodobú podporu. A tá padá na plecia štátnych a školských psychológov, ktorí robia skvelú prácu, no sú na hranici svojich kapacít. Držím palce Spišskej Starej Vsi, aby školského psychológa, na ktorého im dá Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR zdroje, aj naozaj našli a aby bol absolútne angažovaný," povedal Madro.

Je podľa neho potrebné systémové riešenie, nie také, ktoré neovplyvní štátny rozpočet. "Na systémovú zmenu musíme vyčleniť aj finančné prostriedky, ak nechceme, aby sa situácia znova opakovala," doplnil.

Agresívne správanie už v minulosti

Ako pokračoval, je dôležité, aby bol útok v Spišskej Starej Vsi vyšetrovaný aj v kontexte radikalizácie. "Vidíme, že v minulosti u útočníka dochádzalo k agresívnemu správaniu, pričom ho spájala mizogýnia - postoj, ktorý v našej spoločnosti stále príliš často tolerujeme. Násilie na ženách a ich znevažovanie sú hlboko zakorenené v našej spoločnosti. A práve mizogýnia často poskytuje radikalizovaným ľuďom odpoveď na otázku, kto môže za ich problémy - každá žena v ich okolí," vysvetlil Madro.

V súčasnosti podľa Madra neexistuje spôsob, ako by si školy medzi sebou systematicky odovzdávali informácie o rizikových alebo zraniteľných študentoch. "Rozumiem ochrane osobných údajov, no keď vytvoríme systém, kde sa počíta so spoluprácou, máme šancu sa pohnúť z miesta," povedal psychológ.

Trestnoprávna rovina

Školy podľa Madra tiež často nevedia, čo robiť s radikalizujúcimi sa študentmi. Po tragédii sa im ozvali desiatky učiteľov a riaditeľov, ktorých usmerňovali na políciu. "Avšak, pokiaľ nie je možné riešiť takýchto študentov v trestnoprávnej rovine, musíme mať jasný systém, ktorý určí, kto a ako bude s týmito mladými ľuďmi pracovať na zmene postojov. Dnes vyzerá zradikalizovaný mladý človek inak ako pred 20 rokmi. Musíme rátať s rolou, ktorú pri radikalizácii zohráva online priestor a porozumieť ich jazyku," skonštatoval Madro s tým, že deradikalizácia nie je jednoduchý proces.

"Vytvorením bezpečných komunít a odbornou psychologickou podporou je možné predísť tomu, aby frustrácia mladých ľudí prerástla do nebezpečných činov. Jediná cesta, ako s nimi pracovať, je snažiť sa počúvať, vytvoriť vzťah, citlivo objavovať nefungujúce 'škvrny' a urobiť všetko preto, aby sme ich naplnili pozitívnymi a pomáhajúcimi stratégiami," doplnil Madro.