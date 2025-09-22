Veľký zlom v prípade zmiznutého novinára Rýpala: Na Slovensko priviezli kľúčového svedka

BRATISLAVA – Policajti priviezli v pondelok z Maďarska na Slovensko Norberta Kosťova, ktorý po dlhých rokoch mlčania začal hovoriť o zmiznutí investigatívneho novinára Paľa Rýpala. Ten je nezvestný od apríla 2008 a okolnosti jeho osudu zostávali doteraz neobjasnené.
Kosťov údajne začal vo väznici rozprávať detaily o zmiznutí novinára Paľa Rýpala z roku 2008. Ako informovala TV Markíza, pred sudcu Špecializovaného trestného súdu ho predviedli v pondelok krátko po jednej hodine popoludní.
„Súd bude rozhodovať o väzbe v zmysle zákona o Európskom vyšetrovacom príkaze v súvislosti s vydaním osoby na úkony v Slovenskej republike dnes o 15.00 h, ide o druh väzby, ktorý súvisí výlučne s vykonaním procesných úkonov v súvislosti s vraždou novinára P. R.,“ spresnila Mária Horáková z informačného centra ŠTS. Prípadom zmiznutia investigatívneho novinára Rýpala sa zaoberá Úrad boja proti organizovanej kriminalite.
Podľa medializovaných informácií by mal Kosťov kriminalistom ukázať miesta spojené s únosom a údajnou vraždou novinára – odkiaľ a kam ho mali odviezť, čo sa s ním stalo a kde by sa mohli nachádzať jeho pozostatky.
Na Slovensko bol vydaný na základe európskeho vyšetrovacieho príkazu. Kosťov vo väznici spomenul, že vraždu mal objednať mafiánsky boss Lajos Sátor za približne 10-tisíc korún. Podľa jeho slov sa na čine podieľal spolu s Róbertom Tóthom, prezývaným Čučo, a ešte jedným komplicom. Róbert Tóth tieto tvrdenia pre TV Markíza odmietol. „Nie, nie je to pravda. Nezavraždil som ja nikoho a ďalej sa k tejto veci nebudem vyjadrovať, keďže ani nechcem, prebieha vyšetrovanie,“ uviedol.
Zmiznutie investigatívneho novinára Paľa Rýpala patrí medzi najväčšie nevyriešené prípady na Slovensku. Novinár sa zaoberal vojnou v podsvetí a mal k dispozícii množstvo citlivých informácií. Po jeho odchode z domu v apríli 2008 sa po ňom zľahla zem. Naposledy ho videli v hoteli v Štúrove. Sestra zmiznutého novinára v minulosti na sociálnej sieti uviedla, že majú nové informácie. Novinár mal byť podľa nej zavraždený. V roku 2019 polícia informovala, že podozrenie o zavraždení novinára sa zatiaľ nepotvrdilo.
Temná minulosť Kosťova
Norbert Kosťov si odpykáva doživotný trest v Maďarsku za dvojnásobnú vraždu z roku 2016, rozsudok zatiaľ nie je právoplatný. Už v minulosti figuroval v závažných kauzách na Slovensku, spájaný bol aj s brutálnou vraždou Štefana Bednára v roku 2005.
Okrem toho bol účastníkom výtržnosti v erotickom bare pri Leviciach, kde sa dostal do konfliktu s mužom označovaným za niekdajšieho bossa nitrianskeho podsvetia Ľubošom Ferusom.