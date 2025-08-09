Turistka zmizla z ležadla na pláži v Grécku: Niet po nej ani stopy! Manžel kritizuje postup polície

KAVALA - Dovolenka na gréckej pláži Ofrynio pri meste Kavala sa pre 66-ročného Chrisa Bourdu zmenila na nočnú moru. Jeho manželka Michele Bourda (59) zmizla v piatok okolo poludnia priamo z ležadla, na ktorom odpočívala. Jej veci – vrátane uteráka – zostali na mieste, no po nej niet stopy.
Zaspal a keď sa zobudil, bola preč
Podľa manželovho rozprávania sa v ten deň cítila dobre. Po krátkom kúpaní si objednala palacinky a navrhla odpočinok. „Zaspal som skôr a keď som sa prebudil, nebola tam,“ uviedol. Nasledovalo zúfalé hľadanie – toalety, pláž, more. Svedkovia nič nevideli. Keď upozornil čašníka, ten sa najskôr smial. Až keď vysvetlil, že má psychické problémy, zavolali políciu – ktorá dorazila až po dvoch hodinách.
Kritika gréckych úradov
Bourda tvrdí, že v deň zmiznutia nevidel na pláži ani jedného policajta. Podľa neho nepoužili psy ani drony a pátrali len v skorých ranných či nočných hodinách, „aby nevyplašili turistov“. Na vlastnú päsť prehľadal pobrežie, olivové háje aj opustené domy.
Michele trpí dlhodobo depresiami a úzkosťami, v minulosti už raz zmizla, no vtedy ju polícia v Londýne našla v ten istý večer. Pred cestou do Grécka bola v dobrej nálade, pár plánoval šesťtýždňový pobyt.
Pátranie pokračuje
Polícia aj pobrežná stráž prehľadávajú more a okolie. Bol vyhlásený Silver Alert – výstraha používaná pri zmiznutiach ohrozených osôb. Naposledy mala na sebe dvojdielne plavky s kamienkami, žlté plážové topánky a červené okuliare.
Bourda je presvedčený, že ak je nažive, je veľmi zraniteľná – nemá oblečenie, peniaze ani lieky. „Zajtra to bude týždeň. Niekto jej musel pomôcť s jedlom alebo vodou,“ dodal.