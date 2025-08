Matovičov poslanec okúsil vlastnú medicínu! Protest pred nemocnicou sa ZVRHOL! Ču*ák a id*ot, vynadal mu okoloidúci

Neznámy muž nahlas vykričal poslancovi Šipošovi svoje. (Zdroj: YouTube/Hnutie SLOVENSKO)

BRATISLAVA - Matovičovci majú vládnu koalíciu opäť na muške. Tentokrát sa skupinka z hnutia Slovensko (bývalé OĽaNO, pozn. red.) rozhodla prísť s transparentom a megafónom pred ministerstvo zdravotníctva, ktoré vedie Kamil Šaško z Hlasu-SD. Predmetom protestu je podľa hnutia údajne zmanipulovaný tender na stanice záchrannej zdravotnej služby. Mikrofón si do rúk zobral poslanec Michal Šipoš. Počas jeho vystúpenia však došlo k veľkej dráme. Na všetko musela navyše dozerať polícia!

POZOR! Vo videu sa nachádzajú vulgarizmy!

VIDEO Moment, kedy sa uprostred protestu hnutia Slovensko prejavil nespokojný muž:

Protest hnutia Slovensko narušil nespokojný okoloidúci (Zdroj: YouTube/Hnutie SLOVENSKO)

"Musíte si do nemocnice nosiť toaletný papier, pacienti si ešte dokonca musia platiť aj to parkovné!" hovoril na hlas do megafónu poslanec Šipoš, ktorý sa snažil poukázať na neefektívne využívanie finančných prostriedkov v slovenskom zdravotníctve. Hnutie pred sídlo ministerstva zdravotníctva napochodovalo po tom, čo upozornili na podľa nich nejasné manipulácie v tendri pre záchranné zdravotné služby.

Prerušený výstup

"Ešte aj to parkovné, ak idete k lekárovi musíte platiť!" dopovedal Šipoš, pričom jeho výstup prerušil neznámy okoloidúci, ktorý bol evidentne plný adrenalínu a nesúhlasu s hlásaním Matovičovho poslanca. Zvolil aj ostrý slovník a celú situáciu musela monitorovať polícia.

(Zdroj: YouTube/Hnutie SLOVENSKO)

Ste úbohý ču*ák, kričal muž pri odchode

Muž sa prišiel Šipošovi posťažovať na to, že robí hluk v blízkosti zariadenia, kde sa zotavujú práve ošetrené deti. "Vám *ebe? Vám *ebe? Malé deti tu plačú. Malé deti ... a vy tu hulákate jak id*ot!" prerušil okoloidúci muž Šipoša, ktorý ostal na pár sekúnd ako obarený.

"Tu sú malé deti. Tu sú malé deti. Hovorím ti to slušne, ty id*ot. Kde máte Matoviča, do pi*i, nech mu dám facku. Vám *ebe? Vy ste takí úbohí ču*áci, do pi*i! Tuto deti plačú..." pokračoval vo vulgárnych sťažnostiach neznámy muž, ktorý na záver Šipošovi odkázal ďalšie vulgarizmy. Ten Šipošovi opakovane pripomínal bezprostrednú blízkosť Národného ústavu detských chorôb.

"Vy toto dovolíte?" pýtal sa muž aj blízko stojaceho príslušníka policajného zboru, ktorý následne muža odviedol. "Ty si úbohý ču*ák!" hlasno zopakoval nahnevaný muž do mikrofónu Šipoša.