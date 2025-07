Do kauzy údajného vplyvu Británie na naše voľby už vstúpil aj Pellegrini: TOTO si myslí o krokoch vlády

Peter Pellegrini (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Prezident SR Peter Pellegrini si myslí, že účasť v parlamentných voľbách nie je problémom, ktorý by mal za nás riešiť iný štát. V prípade, ak by mal potrebu zasiahnuť, mal by o tom podľa jeho slov transparentne informovať a so Slovenskom vopred hovoriť.

Je preto presvedčený, že Veľká Británia postoju SR rozumie a že legitímne otázky slovenskej vlády v dobrom úmysle zodpovie. Uviedla to hlava štátu v reakcii na podozrenia o ovplyvňovaní volieb na Slovensku zo strany Veľkej Británie.

Prezident Peter Pellegrini prijal ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka a ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča

„Som prezidentom SR, ktorý je jednoznačným zástancom ukotvenia Slovenska v Európskej únii (EÚ) a Severoatlantickej aliancii (NATO). Veľmi mi záleží na dobrých vzťahoch s našimi spojencami - a aj preto vláde vždy pripomínam, že pri zahraničnej politike na štyri svetové strany nesmie zabúdať na tú západnú. Ale opäť sa pýtam na to, čo narušuje dôveru v spojeneckých vzťahoch viac. To, že niekto za doteraz neobjasnených okolností vynakladá svoje štátne financie na ovplyvňovanie volieb v spojeneckom štáte, nech už s akýmkoľvek úmyslom, alebo to, že zasiahnutý štát na tento krok upozorní a ohradí sa voči nemu?“ opýtal sa na sociálnej sieti.

Pellegrini vyhlásil, že dianie okolo podozrení z ovplyvňovania volieb pozorne sleduje. Má však pocit, že v politickej diskusii uniká podstata problému. Poukázal pri tom na vyjadrenia opozície o tom, že slovenská vláda svojimi krokmi zhoršuje vzťahy so Spojeným kráľovstvom. „Ale kladiem si otázku: Vznikol tento stav súčasnými krokmi slovenskej vlády, alebo rozhodnutím britského kabinetu financovať v iných štátoch kampane na podporu voličskej účasti konkrétnej skupiny obyvateľov?“ doplnil.

Peter Pellegrini

Prezident nerozumie, prečo vláda Spojeného kráľovstva vynaložila desať miliónov libier z prostriedkov daňových poplatníkov, aby v iných štátoch prostredníctvom mediálnej agentúry podporovala účasť konkrétnej skupiny ľudí, teda mladých, vo voľbách. Upozornil pri tom na to, že volebná účasť v SR rastie, zatiaľ čo Veľká Británia v minuloročných parlamentných voľbách zaznamenala pokles. „Nie je teda podpora volebnej účasti skôr výzvou pre britské vlády na domácom ihrisku?“ opýtal sa.

Zároveň sa zamyslel nad tým, aká by bola reakcia Británie, ak by iná krajina vynaložila pred jej voľbami zo svojho rozpočtu peniaze na mobilizáciu jednej voličskej skupiny. „Napríklad migrantov, ktorí už majú právo voliť. Naozaj by sa britská vláda voči takémuto konaniu razantne neohradila?“ spýtal sa. Hlava štátu reagovala aj na vyjadrenie o tom, že silnejú obavy o zotrvanie SR v EÚ a NATO a preto je prirodzená starosť našich spojencov o výsledky volieb, aby sa tak nestalo. „A nie je to náhodou práve Veľká Británia, ktorá zatiaľ ako jediná z EÚ vystúpila?“ podotkla.

Pellegrini zároveň vyhlásil, že dôvera medzi spojencami sa buduje aj dôverou v samotného spojenca. „Slovensko je demokratickou krajinou a členom najsilnejších organizácii sveta, ako je EÚ, NATO či OECD. Každá voličská skupina na Slovensku má dostatočný prístup k potrebným informáciám a vie si vytvoriť kvalifikovaný občiansky názor, ktorý následne prejaví vo voľbách. Účasť v parlamentných voľbách určite nie je problémom, ktorý by mal za nás riešiť iný štát,“ dodal.Premiér Robert Fico (Smer-SD) v utorok (29. 7.) vyhlásil, že rezort zahraničných vecí Veľkej Británie platil cez mediálnu agentúru tzv. influencerov na ovplyvňovanie slovenských parlamentných volieb v roku 2023 v neprospech Smeru-SD a v prospech PS. Odvolával sa pritom na článok portálu marker.sk. Britské ministerstvo zahraničia odmietlo, že by sa snažilo ovplyvniť výsledok volieb, respektíve povzbudzovať k voľbe za alebo proti konkrétnej strane. Aktivita bola podľa neho zameraná na povzbudenie mladých k účasti na demokratickom dianí vo svojich krajinách účasťou vo voľbách.