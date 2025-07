SaS navrhuje obmedziť výdavky na služobné autá ústavných činiteľov: Prezident by mal limit 90-tisíc

Marián Viskupič (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Prezident SR, premiér, ako aj ministri by mohli mať cenové limity pri nákupe služobných automobilov. Vyplýva to z návrhu novely zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ktorý do Národnej rady (NR) SR predložil opozičný poslanec Marián Viskupič (SaS). Prezident by podľa Viskupičovho návrhu mohol mať limit na nákup auta 90.000 eur, premiér 60.000 eur a člen vlády 48.000 eur. Účinnosť novely sa navrhuje na 1. januára 2026.