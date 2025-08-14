Schôdzu k odvolaniu Šaška sa zatiaľ nepodarilo otvoriť: Iniciovala ju opozícia

BRATISLAVA - Národná rada (NR) SR zatiaľ nerokovala o návrhu na vyslovenie nedôvery ministrovi zdravotníctva Kamilovi Šaškovi (Hlas-SD). Pri prvom pokuse o otvorenie schôdze k odvolávaniu totiž nebola uznášaniaschopná. Prezentovalo sa len 49 poslancov, nie potrebná nadpolovičná väčšina. Ďalší pokus o otvorenie schôdze ich čaká o hodinu, teda o 10.10 h.
Odvolávanie Šaška v parlamente iniciovala opozícia. Dôvodom bol tender na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby. Opoziční poslanci hovorili o netransparentnosti súťaže. Mala podľa nich vopred dohodnutých víťazov. Šaško v súvislosti s kritikou reagoval, že nedopustí škandály či „kšefty“. Požiadal Generálnu prokuratúru SR o prešetrenie zákonnosti postupov v súvislosti s výberovým konaním. Avizoval tiež, že tender bude zákonným spôsobom zrušený. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby ho zrušilo v stredu. Šaško opätovne deklaroval, že zákonne.