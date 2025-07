Hanba na celý Ružinov: Zlodej ukradol plyšového Bulbasaura len päťročnému dieťaťu!

(Zdroj: Facebook, Getty images)

Príbeh, ktorý rozhorčil viacerých obyvateľov Bratislavy, sa odohral v predajni Lidl na Ružinovskej ulici. Neznámy páchateľ tam podľa statusu na Facebooku ukradol z detského košíka plyšového Bulbasaura – hračku, ktorá patrila len päťročnému dieťaťu.

Mama dieťaťa, Ingrid, adresovala zlodejovi sarkastický, no zároveň emotívny odkaz. „Srdečný pozdrav 'šľachetnému hrdinovi' z Lidlu na Ružinovskej, ktorý sa nezľakol výzvy a ukradol z detského košíka na kolobežke plyšového Bulbasaura. Gratulujem! Ukradnúť hračku päťročnému dieťaťu, to chce ozaj odvahu a silný charakter.“

V statuse ďalej píše, že dúfa, že sa Bulbasaur v novej domácnosti rýchlo „udomácni“ a že zlodej pri ňom „krásne zaspí s čistým svedomím“. Záver príspevku je výzvou na vrátenie ukradnutej hračky, pokojne aj anonymne. „Ak by ste náhodou cítili záchvev ľudskosti, pokojne ho vráťte. Môže to byť aj anonymne, päťročné srdiečko vám to odpustí skôr než ja.“