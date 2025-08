Nové technológie otvárajú brány podvodníkom: O peniaze môžete prísť bezkontaktne, rozhoduje karta v zadnom vrecku

Ilustračné foto (Zdroj: gettyimages.com)

Problematike sa venovala verejnoprávna STVR. Často sa tak pritom dejú aj prípady, že ľudia o žiadnom odchode peňazí nevedia. Karta im totiž v nohaviciach nezavibruje ako v prípade, ak ide o platbu cez mobilný telefón. Odchod peňazí si preto viacerí všimli až momente, keď ich na ňu upozornil internet banking o niekoľko hodín neskôr.

Ako to robia?

Sociálne siete už vo veľkom a hojne zdieľajú video z Maroka, kde sa táto forma podvodu zachytáva priamo. Žena upúta pozornosť okoloidúceho chodca, zatiaľ čo tá druhá sa k nemu zozadu opatrne vkradne a prikladá mu k vrecku platobný terminál. Tam si ľudia zvyknú odkladať peňaženku aj s platobnými kartami s bezkontaktnou technológiou.

(Zdroj: gettyimages.com)

Terminál musí byť blízko karty

"Nie je to tak, že vám musí terminál doslova priložiť na to vrecko alebo kabelku. Ale zároveň musí byť dostatočne blízko. Je to naozaj z pár centimetrov v okolí terminálu," vysvetlil pre STVR expert na digitálnu bezpečnosť Ondrej Kubovič. Keďže však ide o bezkontaktné platby, spravidla nejde o veľké sumy, no záleží aj od toho, ako má klient nastavené prečerpanie týmto spôsobom platenia.

Podvodníci sa však napriek tomu viacerými takýmito pokusmi môžu vo finálnom výsledku dostať k závratným sumám. "Ak to robí vo veľkom, povedzme v nejakom dave, tak tam sa mu môže podariť pozbierať aj celkom slušnú sumu," doložil Kubovič.

Slovensko tam zatiaľ ešte nie je

Aj keď sa podľa expertov z polície a bánk tieto prípady na Slovensku ešte nerozšírili, zdvíhajú varovný prst. "Takéto konanie by mohlo napĺňať skutkovú podstatu trestného činu nedovolenej výroby a použitia platobného prostriedku. Prípadne by mohlo ísť o trestný čin krádeže, kde v prípade dokázania viny by hrozil páchateľovi trest odňatia slobody vo výške šesť mesiacov až osem rokov,“ reagoval na tieto prípady hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.

To, že podvody na Slovensku v tomto štýle ešte nie sú rozšírené prispieva aj zákonné zabezpečenie. Ide totiž o to, že k terminálu sa nedostane len tak hocikto a jeho prideľovanie má veľmi prísne podmienky, ktoré musí ten-ktorý podnikateľ či predávajúci spĺňať. "Navyše sa toto zariadenie dá v prípade podozrenia ľahko v reálnom čase zablokovať a všetka snaha podvodníkov by vyšla v momente nazmar. A ak by aj k takému podvodu došlo, nejde o platby autorizované klientom a všetky peniaze by sa mu vrátili," priblížil problematiku fungovania terminálu hovorca Všeobecnej úverovej banky (VÚB) Dominik Miša.

Čo robiť na dovolenke?

Aj keď sa u nás tieto prípady nedejú, výnimkou a nebezpečím pre Slovákov môžu byť exotické lokality, kde sa podobné prípady už stali, a kam sa našinec spravidla vyberá na dovolenku. Bezpečnejšou možnosťou sú v takom prípade virtuálne karty v mobile, ktoré si užívateľ môže zaviesť pár dní pred dovolenkou. Človek nimi napríklad nezaplatí bez toho, aby najprv odomkol telefón. Podobne je to aj v prípade inteligentných hodiniek či prsteňov.

"Môžu fungovať ako Faradayova klietka. Ako obal, ktorý neumožňuje vysielať dáta alebo nejako komunikovať s kartou na akúkoľvek vzdialenosť," priblížil na záver Kubovič.