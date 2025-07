VIEME PRVÍ Stav ministra Samuela Migaľa sa skomplikoval: Ďalšia OPERÁCIA!

(Zdroj: Facebook/Samuel Migaľ )

Podľa našich informácií musel minister podstúpiť ďalší zákrok pre pribúdajúcu tekutinu pri srdci.

Tieto informácie neskôr potvrdil na sociálnej sieti aj samotný minister. "S komplikáciami treba počítať vždy, aj keď ide všetko podľa plánu. Kvôli pribúdajúcej tekutine pri srdci ma včera museli lekári opäť operovať. Podľa nich ide o pomerne častú komplikáciu pri mojom type kardiochirurgického zákroku," uviedol. V porovnaní s tým prvým išlo podľa jeho slov o jednoduchšiu záležitosť. O niečo to však oddiali jeho návrat do bežného života. "V nemocnici pobudnem asi o týždeň dlhšie. No verím, že sa už čoskoro sa budeme môcť vidieť aj naživo," tvrdí.

Migaľ absolvoval minulý utorok ťažkú 7-hodinovú operáciu srdca. Ministrovi reimplantovali aortálnu chlopňu. Podľa Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v Košiciach išlo o náročný zákrok. "Operácia bola náročná, išlo o reimplantáciu aortálnej chlopne. Pánovi ministrovi ostala vlastná chlopňa, ktorá je opravená a tá aorta, ktorá je okolo chlopne, bola vymenaná za cievnu protézu. Je to náročný výkon," povedal doktor Adrián Kolesár. K operácii došlo podľa neho v zrýchlenom režime vzhľadom na výraznú dynamiku rozširovania aorty.

Minister o svojich zdravotných problémoch informoval sám. Ešte pred operáciou natočil video, v ktorom hovoril, že ho dobehli resty z minulosti. O svojom stave informoval na sociálnej sieti aj po operácii, zverejňoval tiež fotky. Naposledy tak urobil v sobotu, kedy oznámil, že má v sebe už "iba jednu hadičku" a poďakoval doktorom.

Správu budeme aktualizovať