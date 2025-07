Novela o politických stranách vyvolala vlnu reakcií: Ministerstvo vnútra čelí 88 pripomienkam

(Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

K návrhu podalo pripomienku aj ministerstvo investícií. Odporučilo okrem iného zvážiť krátenie príspevkov za hlasy pri zhoršení ekonomickej situácie. „Ak politickú stranu nebude financovať štát a členské príspevky, zaplatí ju skupina najbohatších a najvplyvnejších osôb v štáte,“ argumentovalo. Apelovalo na to, aby ministerstvo zvážilo i zvýšenie volebnej kaucie pri parlamentných voľbách na 50 000 eur. „Uvedenú sumu si bude môcť dovoliť zaplatiť skupina najbohatších a najvplyvnejších osôb štátu, čo zároveň popiera definíciu volebnej kaucie,“ doplnilo.

Tlačová beseda strany SaS na tému Čo sa skrýva za predraženým PR dňom ministra Matúša Šutaja Eštoka

Výhrady Rezortu financií a ombudsmana

Ministerstvo financií zase rezortu vnútra odporučilo detailné odôvodnenie zvýšenia jednotlivých kaucií. Upozornilo pritom na to, že výška zvýšenia je pri kauciách pre voľby do Národnej rady SR aj do Európskeho parlamentu rozdielna, no odôvodnenie je rovnaké. Verejný ochranca práv zase v rámci pripomienky navrhol, aby mohli voliť a byť volení aj občania SR bez trvalého pobytu na Slovensku. „Súčasná právna úprava diskriminuje občanov SR bez trvalého pobytu na jej území, keďže im odopiera politické práva priznané ústavou,“ argumentoval.

Hromadná pripomienka od SaS

Rezort vnútra k novele dostal aj hromadnú pripomienku, ktorú iniciovala opozičná strana SaS. Verejnosť v nej okrem iného žiadala nezvyšovať volebnú kauciu, kvórum na vrátenie kaucie ani kvórum na získanie štátnej finančnej podpory. Apelovala aj na vypustenie návrhu zákazu meniť názov strany v priebehu piatich rokov od poslednej zmeny či návrhu na zníženie príspevkov stranám v prípade zhoršenia ekonomickej situácie. Navrhovala takisto doplniť novelu o zavedenie možnosti voliť zo zahraničia v prezidentských voľbách či vo voľbách do europarlamentu.

Maďarská aliancia nesúhlasí so škrtmi a navrhuje zmeny

Pripomienky vzniesla aj mimoparlamentná Magyar Szövetség - Maďarská aliancia. Tá odmietla napríklad krátenie štátnych príspevkov o 30 percent v prípade prekročenia deficitu nad tri percentá podielu na hrubom domácom produkte. Svoj nesúhlas vyjadrila aj so zvýšením kvóra na vrátenie volebnej kaucie. Podala aj vlastné návrhy, ako napríklad možnosť získania príspevku za hlasy vo voľbách do zastupiteľstiev samosprávnych krajov či Európskeho parlamentu. Ministerstvo dostalo aj viaceré pripomienky od verejnosti. Jedna z nich riešila zamedzenie prestupov či vystupovania z poslaneckých klubov v parlamente.

Novela zákona o politických stranách má priniesť viaceré zmeny. Ide napríklad o zníženie príspevkov stranám zo štátneho rozpočtu v prípade zhoršenia ekonomickej situácie. Zvýšiť sa má hranica potrebného počtu hlasov v parlamentných voľbách na zisk príspevkov zo štátneho rozpočtu. Po novom by príspevok mali dostávať už len tie strany, ktoré sa po voľbách dostanú do parlamentu. Novelou sa má takisto zvýšiť volebná kaucia pre voľby do Národnej rady SR aj do Európskeho parlamentu.