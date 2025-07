Ministerstvo vnútra odmieta tvrdenia SaS o nákupe: Kritiku označilo za zavádzajúcu a účelovú reakciu

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

BRATISLAVA - Ministerstvo vnútra „zásadne odmieta“ tvrdenia predstaviteľov opozičnej strany SaS o nákupe propagačných materiálov. Označilo ich za zavádzajúce a účelové. V reakcii na kritiku SaS to uviedol hovorca rezortu Matej Neumann. Ministerstvo podľa neho aktuálne obstaráva propagačné predmety v hodnote 122.731 eur, no verejné obstarávanie sa neskončilo a predpokladá, že cena bude nižšia. Ako Neumann dodal, sú to reklamné predmety pre všetky zložky ministerstva.