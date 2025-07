V súvislosti s volebnou legislatívou sa má zriadiť pracovná skupina, uviedol koaličný Smer-SD

Robert Fico (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

BRATISLAVA - V súvislosti s volebnou legislatívou sa má zriadiť pracovná skupina. Uviedol to koaličný Smer-SD v reakcii na slová predsedu parlamentu Richarda Rašiho (Hlas-SD) o debate k vypusteniu jedného volebného obvodu z Ústavy SR.

„Je prísľub zriadiť pracovnú komisiu, ktorá by sa venovala volebnej legislatíve,“ reagovala Ľubica Končalová z tlačového oddelenia Smeru-SD na otázku o tom, či je strana ochotná diskutovať o vypustení jedného volebného obvodu z ústavy. Koaličná SNS už uviedla, že považuje túto tému za irelevantnú. Vypustenie jedného volebného obvodu nepodporí, pretože by šlo podľa strany o likvidáciu menších politických strán.

archívne video

Tlačová konferencia predsedu vlády Roberta Fica,ministra zahraničných vecí Juraja Blanára a ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Hlas-SD presadzoval vypustenie jedného volebného obvodu z ústavy v rámci jej novelizácie. Návrh však v parlamente nezískal dostatočnú podporu ani od koalície. Raši dúfa, že nakoniec príde k dohode a veta z ústavy vypadne. Ustanovenie, že Slovensko tvorí pre parlamentné voľby jeden volebný obvod, sa do ústavy vložilo v období predchádzajúcej vlády. Raši pripomenul, že vypustenie ustanovenia by neprinieslo konkrétne zmeny volebného systému, ale otvorilo by debatu o nich.