Konsolidácia udiera naplno: Slováci dávajú alkoholu tvrdý ŠKRT, dramatický pokles a historické MINIMUM!

Slováci konzumujú alkohol čoraz menej. (Zdroj: TASR/Dano Veselský, Christoph Soeder, gettyimages.com)

Podľa najnovších štatistík pritom Slováci priemerne ročne vypijú 10 až 12 litrov čistého alkoholu, čo je asi 0,19 až 0,23 litra čistého alkoholu týždenne.

Čísla hovoria za seba

Aby sme si to vedei aj plasticky predstaviť, je to asi 5 – 6 veľkých pív (0,5 litra pri 5 percentách alkoholu) alebo 1,5 – 2 fľaše vína (0,75 litroch pri 12 percentách alkoholu), či 0,5 – 0,6 litra tvrdého alkoholu (40 percent alkoholu) - teda 20 až 25 takzvaných "poldecákov". Čísla pochádzajú z oficiálnej štatistiky Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a Štatistického úradu SR.

Ilustračné foto. (Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa)

Tvrdé liehoviny klesajú, rastie víno

Spotreba alkoholického piva na Slovensku vlani v prepočte na obyvateľa ďalej klesala a dosiahla dlhodobé minimum. Slováci skonzumovali aj menej liehovín, naopak vypili viac hroznových vín. Vyplýva to z predbežných údajov slovenského štatistického úradu. V krajine sa zvyšovala spotreba sladených nealkoholických nápojov, ktoré tento rok štát zdanil.

(Zdroj: Štatistický úrad SR)

Na Slovensku, ktoré má 5,4 milióna obyvateľov, sa vlani spotreba alkoholického piva na osobu znížila medziročne o 8,2 percenta na 48 litrov . Ešte v roku 2019 predstavovala 72,9 litra. Následne výraznejšie klesla, a to aj v čase silných vĺn koronavírusovej nákazy, kedy epidemické reštrikcie zasiahli aj gastronomický sektor.

Konzumácia liehovín na Slovensku sa tak po predchádzajúcom náraste vlani v prepočte na obyvateľa znížila, a to na 7,5 litra z 8,8 litra v roku 2023. Spotreba hroznových vín sa naopak zvýšila a presiahla hranicu ôsmich litrov na osobu.

Slovensko tento rok v rámci vládneho konsolidačného balíčka zaviedlo aj novú daň zo sladených nealkoholických nápojov. Ministerstvo financií v júnovej prognóze zvýšilo odhad tohtoročného výnosu z tejto dane o viac ako štvrtinu zhruba na 89 miliónov eur.