Šokujúce špekulácie o Obamovcoch: Ich manželstvo má byť v troskách! Teraz sa k správam vyjadrili ONI

Obamovci nikdy nerozmýšľali o rozvode. (Zdroj: profimedia.sk)

Barack (63) a Michelle Obama (61), kedysi ikonický pár Bieleho domu, dnes čelia podobnému tlaku ako mnohé celebrity – verejnosť ich sleduje a zároveň ich súdi. Keď sa bývalá prvá dáma USA začala vytrácať zo spoločných verejných vystúpení, okamžite sa spustila lavína dohadov. Je ich manželstvo po viac než tridsiatich rokoch v troskách?

Obaja na tieto otázky odpovedali nečakane priamo – a s dávkou sebairónie – v najnovšej epizóde podcastu IMO, ktorého hosťom bol aj Michellin brat Craig Robinson.

"Ona ma vzala späť!" žartuje Barack. Ale medzi riadkami zaznieva aj vážnosť

Podcast otvoril Craig uvoľneným tónom: „Moment, vy sa máte radi?“ Barack pohotovo odvetil: „Vrátila sa ku mne. Istý čas to bolo na hrane.“ Atmosféra bola odľahčená, no medzi riadkami sa dalo čítať, že otázky verejnosti sa ich predsa len dotkli.

Michelle priznala: „Ľudia si radi vytvárajú predstavy o živote známych ľudí. Stačí, že nie sme spolu na fotke – a už sme podľa nich rozvedení.“ Dodala, že ak by neboli verejne známi, nik by ich súkromie nerozoberal.

Žiadny deň, žiadna myšlienka na rozvod

Michelle bola vo svojich slovách priam dojímavá. „Za všetky tie roky som ani raz neuvažovala o rozvode,“ prehlásila rozhodne. Nevyhla sa však ani priznaniu, že ich vzťah zažil neľahké fázy. „Prešli sme si ťažkými obdobiami. Ale tiež sme veľa cestovali, zažili sme dobrodružstvá a smiech. Vďaka nemu som lepší človek,“ povedala s pohľadom upreným na svojho manžela. Barack, viditeľne dojatý, len mlčky prikývol.

Prečo Michelle chýbala na Trumpovej inaugurácii

Jedným z momentov, ktoré rozvírili pochybnosti, bola neúčasť Michelle na dôležitých štátnych udalostiach – najmä inaugurácii Donalda Trumpa a pohrebe bývalého prezidenta Jimmyho Cartera (†100). V podcaste svoje rozhodnutie vysvetlila rázne: „Nechcem už plniť rolu bývalej prvej dámy tak, ako kedysi. Rozhodla som sa stiahnuť do úzadia.“

Láska od prvej čokoládovej pusy

Ich príbeh sa začal v roku 1989, keď Barack ako stážista nastúpil do právnickej kancelárie, kde Michelle už pracovala. Prvé rande mali v zmrzlinárni – a Barack si ho pamätá do detailov. „Pobozkal som ju. Chutila po čokoláde. A ja som vedel, že je to ono,“ spomínal pre O Magazine.

V októbri 1992 si povedali áno. Ich recept na dlhé manželstvo? Michelle v podcaste odhalila jednoduché tajomstvo: „Nesnažili sme sa byť dokonalí. Ale vždy sme boli úprimní.“