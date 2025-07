Najnovší PRIESKUM: Tesný súboj o tretie miesto! V parlamente je aj strana, ktorá sa mesiace nevedela presadiť

V prieskume sa rozbehol boj tretie miesto. (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Reč je o prieskume agentúry NMS Market Research Slovakia, ktorý zverejnili na sociálnej sieti. Ak by sa konali voľby začiatkom júla, podľa agentúry NMS by ich vyhralo Progresívne Slovensko so ziskom 20,9 percenta hlasov. Nasledoval by Smer-SSD so ziskom 18,1 percenta hlasov. Na treťom mieste sa rozbehol súboj, ktorý vyhrala Republika s 10,3 percentami a veľmi tesne za ňou je Hlas-SD s 9,7 percentami.

(Zdroj: Facebook/NMS Market Research Slovakia)

Ďalšou parlamentnou stranou by bolo hnutie Slovensko so 7,1 percentami, Sloboda a Solidarita so 6,7 percentami a KDH s 6,2 percentami. Novinkou v parlamente by boli 5,2-percentní Demokrati, ktorí tak po mesiacoch smoly evidentne nachádzajú väčšiu podporu verejnosti.

Mimo parlamentu by sa ocitla Aliancia (3,9 percenta), Sme rodina (3,8 percenta), koaličná SNS (2,9 percenta) a Za ľudí (2,8 percenta).

(Zdroj: Facebook/NMS Market Research Slovakia)

Víťaz volieb s druhým najnižším ziskom

"Ak by voľby dopadli s takýmto výsledkom, jednalo by sa o druhý najnižší zisk víťaza. Nižší volebný zisk dosiahlo iba HZDS vo voľbách v roku 2002 (19,5 %), čo malo okrem iného za následok možnosť obísť víťaza volieb a zostaviť druhú vládu Mikuláša Dzurindu. Ak by v súčasnosti chcelo PS takémuto scenáru zabrániť, bolo by nútené zostaviť 5 koalíciu v zostave PS + Slovensko + SaS + KDH + Demokrati, ktorá by mala väčšinu 82 hlasov," okomentoval tieto výsledky politický analytik Mikuláš Hanes.