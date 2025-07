Mimoriadna situácia v meste Prešov pokračuje! Platí aj v ďalších 24 obciach a mestách na východe

Na snímke spadnutý strom po intenzívnych búrkach v Prešove. (Zdroj: TASR/Veronika Mihaliková)

PREŠOV - Mimoriadna situácia vyhlásená po pondelňajšej búrke ostáva v meste Prešov vyhlásená aj po druhom, večerom zasadnutí krízového štábu mesta Prešov, a to až do ukončenia záchranných prác. Práce na odstraňovaní následkov búrky prebiehali v pondelok do 22.00 h, pričom v prípade, že počas noci nedôjde k ďalším mimoriadnym okolnostiam, budú pokračovať v utorok (8. 7.) od 6.00 h. Informoval o tom hovorca mesta Prešov Michal Hudák.