Štvrtok7. august 2025, meniny má Štefánia, zajtra Oskar

Huliakova vypchatá medvedica nezostala bez povšimnutia: Kontrola mu dala pokutu, oproti tej maximálnej je smiešna

Huliakovi vyrubili pokutu za vypchatú medvedicu. Zobraziť galériu (2)
Huliakovi vyrubili pokutu za vypchatú medvedicu. (Zdroj: Topky/Vlado Anjel, gettyimages.com)
© Zoznam/msz © Zoznam/msz

BRATISLAVA - V médiách sa už viackrát rozoberala kontroverzná narodeninová oslava ministra cestovného ruchu a športu a poľovník Rudolfa Huliaka, ktorý si na ňu priniesol vypchatú medvedicu, ktorú mal predtým na jar zastreliť na poľovačke. Huliak sa bránil, že na streľbu na medvedicu výnimku nepotreboval, no teraz prišla pokuta.

Prípadu a samotnému udeleniu pokuty sa venoval portál tvnoviny.sk. Medvedica mala byť usmrtená na jar v roku 2024 a zastreliť ju mal priamo Huliak, ktorý vedie Poľovnícky spolok Očová. Medvedica sa neskôr vypreparovaná (vypchatá, pozn. red.) objavila na oslave jeho narodenín. Teraz však zaúradovala Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP). Poľovníckemu spolku udelila pokutu.

Huliakova vypchatá medvedica nezostala
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: Facebook/Polícia SR, Topky/Ramon Leško )

Výška pokuty mohla dosiahnuť päť cifier, jej konečná hodnota je však veľmi nízka

"V danom prípade bola uložená pokuta vo výške 500 eur," uviedla pre tvnoviny.sk SIŽP, ktorá však teoreticky mohla pracovať až v rozmedzí maximálnej možnej 33-tisícovej pokuty.

Huliak má problémy pre odstrelenie medvedice: Nesplnil si povinnosť! Zavaril celému poľovnému združeniu Prečítajte si tiež

Huliak má problémy pre odstrelenie medvedice: Nesplnil si povinnosť! Zavaril celému poľovnému združeniu

Huliak predtým tvrdil, že žiadnu výnimku na streľbu na medvedicu nepotreboval, no po upozornení na to si ju išiel vybaviť. Dodatočne bola podaná, no ešte začiatkom leta vybavená nebola. Výška pokuty vyznieva otázne, keďže Huliakovo združenie sa podobného prešľapu s pokutovou koncovkou dopustilo už v minulosti. AJ vtedy išlo o podobnú sumu.

"Išlo o legálne usmrteného medveďa pri spolupráci na manažmente populácie medveďa hnedého, pričom nepredložil výnimku na držbu neživého chráneného živočícha," uzavrela inšpekcia.

Viac o téme: MedvedicaPokuta Slovenská inšpekcia životného prostrediaSIŽPRudolf HuliakStrana VidiekaVypchatá medvedica
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Prestup roka? Romane Tabakovej
Prestup roka? Romane Tabakovej sa rysuje nová funkcia: Flek ASISTENTKY známeho poslanca zo Smeru!
Domáce
FOTO Huliak ukázal FOTO z
Huliak ukázal FOTO z dovolenky! Oblek vymenil za motorkársku kombinézu: TAKTO brázdi švajčiarske cesty
Domáce
Martin Dubéci
Zmeny vo vedení Národnej rady a poslaneckého klubu PS: Dubéci podpredsedom, Mesterová predsedníčkou
Domáce
Najnovší PRIESKUM mieša karty:
Najnovší PRIESKUM mieša karty: Tesný súboj o víťazstvo medzi Smerom a PS! Hlas-SD sa výrazne prepadol
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Tradičné uvítanie v hoteli v ománskom Maskate
Tradičné uvítanie v hoteli v ománskom Maskate
Cestovanie
Motocyklista trielil medzi Dolným Štálom a Okočom rýchlosťou 207 km/h
Motocyklista trielil medzi Dolným Štálom a Okočom rýchlosťou 207 km/h
Správy
Je dôležité, aby z napĺňania zákona o prístupe k výrobkom a službám profitovali ľudia so zdravotným postihnutím
Je dôležité, aby z napĺňania zákona o prístupe k výrobkom a službám profitovali ľudia so zdravotným postihnutím
Správy

Domáce správy

FOTO Progresívci sú pod paľbou:
Progresívci sú pod paľbou: Miliónová investícia do dlhopisov a pochybný biznismen v pozadí!
Domáce
AKTUALIZOVANÉ Tender na záchranky bol
Tender na záchranky bol pripravený v rozpore s európskymi predpismi
Domáce
Susko vníma kritiku opozície
Susko vníma kritiku opozície ako snahu prekryť zlyhania bývalej vlády
Domáce
V Martine ukážu, ako sa z ľanu stávalo plátno: Návštevníci si vyskúšajú staré textilné remeslá
V Martine ukážu, ako sa z ľanu stávalo plátno: Návštevníci si vyskúšajú staré textilné remeslá
Regióny

Zahraničné

FOTO MIMORIADNY ONLINE Zelenskyj po
MIMORIADNY ONLINE Zelenskyj po telefonáte s Merzom: Vojna musí byť čo najskôr ukončená
Zahraničné
Donald Trump a Vladimir
Unikla tajná ponuka Trumpa Putinovi: Obsahuje obrovské ústupky Moskve! Bude to stačiť na mier?
Zahraničné
Taliansku pevninu a Sicíliu
Taliansku pevninu a Sicíliu spojí najdlhší visutý most sveta, prípravné práce začnú už toto leto
dromedar.sk
FOTO Thajskí delegáti (vľavo) na
Thajsko a Kambodža súhlasia, aby boli na hraniciach pozorovatelia z tretích krajín
Zahraničné

Prominenti

FOTO VNÚTRI! Nebezpečné šaty Heidi Klum:
Nebezpečné šaty Heidi Klum: NABOMBOVANÝ dekolt... Div, že jej prsia nevyskočili!
Zahraniční prominenti
ŤAŽKÝ OSUD sestier zo
ŤAŽKÝ OSUD sestier zo Siedmeho neba: POMOC od Rozborila bola márna... FOTO domu v ZÚBOŽENOM stave!
Domáci prominenti
Hviezda seriálu Dunaj PORODILA:
Hviezda seriálu Dunaj PORODILA: Zverejnila FOTO bábätka!
Domáci prominenti
Šokujúce ODHALENIE po 28
Šokujúce ODHALENIE po 28 rokoch: Jacka v Titanicu NEMAL hrať DiCaprio, ale TENTO slávny herec!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Britská modelka Chloe Aylingová
Neuveríte, ako sa táto 19-ročná modelka dostala z pazúrov únoscu: VIDEO Jej taktika vás prekvapí!
Zaujímavosti
Na pláži v ukrajinskej
Plážová apokalypsa: Ruská pesnička vyvolala šialenstvo, ženy v plavkách sa mlátili hlava nehlava!
Zaujímavosti
Ružové delfíny: Neobyčajné tvory
Ružové delfíny: Neobyčajné tvory z Amazónie, ktoré menia farbu podľa nálady
dromedar.sk
FOTO Britský tínedžer ušetril 1
17-ročný tínedžer získal vodičák bez jedinej hodiny v autoškole: Ušetril takmer 1400 eur!
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: Lidl
Mení sa nákupné správanie Slovákov? Dostupnosť a kvalitu hľadajú v tomto obchode
Domáce
Nový byt v Metropolise
Rodinné bývanie v bratislavskom novom centre? Kúpa bytu sa oplatí viac ako jeho prenájom
Domáce
FOTO Alžbeta Zea Ferencová
Krásna Alžbeta Ferencová prehovorila o svojej novinke: Ako sa týka minulosti a vzťahov?
Domáce
FOTO Otestovali sme tri
FOTO Otestovali sme tri odtiene farby na vlasy: Skvelý výsledok, táto značka sa naozaj oplatí
feminity.sk

Ekonomika

Nelegálne cigarety, drogy či čachre s DPH: Podvodníci sa pokúsili obrať štát o desiatky miliónov eur!
Nelegálne cigarety, drogy či čachre s DPH: Podvodníci sa pokúsili obrať štát o desiatky miliónov eur!
Doslova plávajúci palác: Americká vláda predáva túto 300-miliónovú jachtu zabavenú ruskému miliardárovi! (foto)
Doslova plávajúci palác: Americká vláda predáva túto 300-miliónovú jachtu zabavenú ruskému miliardárovi! (foto)
Novinka na diaľnici pri Bratislave prináša ovocie: Z hlavného mesta zmizli tisícky kamiónov! (foto)
Novinka na diaľnici pri Bratislave prináša ovocie: Z hlavného mesta zmizli tisícky kamiónov! (foto)
Slováci sa nechcú vzdať spaľovacích motorov: Pozrite sa na tie biedne čísla predaja elektroáut!
Slováci sa nechcú vzdať spaľovacích motorov: Pozrite sa na tie biedne čísla predaja elektroáut!

Šport

Pár mesiacov pred olympiádou: Súperka Vlhovej a Ledeckej a majsterka sveta ukončila kariéru
Pár mesiacov pred olympiádou: Súperka Vlhovej a Ledeckej a majsterka sveta ukončila kariéru
Lyžovanie
Zbytočná červená, výkon rozhodcu nejdem rozoberať: Slovan v odvete bez Weissa a s gólovým mankom
Zbytočná červená, výkon rozhodcu nejdem rozoberať: Slovan v odvete bez Weissa a s gólovým mankom
Liga majstrov
Zmena, ktorú treba kvitovať: Liga majstrov zavádza od nové pravidlo, začne platiť okamžite
Zmena, ktorú treba kvitovať: Liga majstrov zavádza od nové pravidlo, začne platiť okamžite
Európa
Znova sa z neho stane brankárska jednotka! Kluby sa dohodli, Dúbravka skompletizoval prestup
Znova sa z neho stane brankárska jednotka! Kluby sa dohodli, Dúbravka skompletizoval prestup
Premier League

Auto-moto

TEST: KGM Actyon - štýlom a výnimočnosťou proti múru
TEST: KGM Actyon - štýlom a výnimočnosťou proti múru
Klasické testy
Nová vlajková loď prémiovej značky s unikátnym dizajnom: Toto sú ceny pre Slovensko
Nová vlajková loď prémiovej značky s unikátnym dizajnom: Toto sú ceny pre Slovensko
Novinky
Obce na Zemplíne žiadajú novú križovatku na plánovanej diaľnici D1
Obce na Zemplíne žiadajú novú križovatku na plánovanej diaľnici D1
Doprava
PRVÁ JAZDA: Renault Espace je ešte tichší a modernejší
PRVÁ JAZDA: Renault Espace je ešte tichší a modernejší
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Kariéra rozžiari festival Grape jedinečnou kontajnerovou vežou: Návštevníci veže môžu vyhrať výlet do Madridu pre 2 osoby
Kariéra rozžiari festival Grape jedinečnou kontajnerovou vežou: Návštevníci veže môžu vyhrať výlet do Madridu pre 2 osoby
KarieraInfo.sk
Dovolenka pod tlakom: Prečo si ju mnohí zamestnanci nedokážu naozaj užiť?
Dovolenka pod tlakom: Prečo si ju mnohí zamestnanci nedokážu naozaj užiť?
Práca a voľný čas
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

16 najlepších receptov na hlavné jedlá pre všetkých milovníkov húb
16 najlepších receptov na hlavné jedlá pre všetkých milovníkov húb
MAXI veterník na plechu, ktorý sa vždy podarí
MAXI veterník na plechu, ktorý sa vždy podarí
Sirup z arónie: Skrytý domáci poklad plný chuti a vitamínov
Sirup z arónie: Skrytý domáci poklad plný chuti a vitamínov
Výber receptov
Rýchly slivkový koláč: Šťavnatý a na stole za menej než hodinu
Rýchly slivkový koláč: Šťavnatý a na stole za menej než hodinu
Výber receptov

Technológie

Myš aj písanie skončia! Takto budeš čoskoro ovládať počítač s Windowsom a nie každému sa to páči
Myš aj písanie skončia! Takto budeš čoskoro ovládať počítač s Windowsom a nie každému sa to páči
Technológie
DNA prezradila, čo v skutočnosti zabilo Napoleonovu armádu na ústupe z Ruska
DNA prezradila, čo v skutočnosti zabilo Napoleonovu armádu na ústupe z Ruska
História
Tvoja konverzácia s AI možno nie je súkromná. Meta vraj necháva cudzích ľudí čítať aj tvoje intímnosti
Tvoja konverzácia s AI možno nie je súkromná. Meta vraj necháva cudzích ľudí čítať aj tvoje intímnosti
Bezpečnosť
Čechom môžeme závidieť. Zatiaľ čo u nás sa vlaky „rozpadajú“, u susedov jazdí autonómny vlak
Čechom môžeme závidieť. Zatiaľ čo u nás sa vlaky „rozpadajú“, u susedov jazdí autonómny vlak
Správy

Bývanie

7 overených trikov, ako si okamžite vytvoriť krajší domov za málo peňazí. Vhodné sú aj do podnájmu
7 overených trikov, ako si okamžite vytvoriť krajší domov za málo peňazí. Vhodné sú aj do podnájmu
Takto vyzerá dom, keď ho architekti navrhnú pre seba! Žijú tu 3 generácie, no vedia, ako si užiť svoje súkromie
Takto vyzerá dom, keď ho architekti navrhnú pre seba! Žijú tu 3 generácie, no vedia, ako si užiť svoje súkromie
Stačil aj nízky rozpočet, aby sa byt zmenil na nepoznanie. Zostala len retro dlažba, akú si pamätáme mnohí
Stačil aj nízky rozpočet, aby sa byt zmenil na nepoznanie. Zostala len retro dlažba, akú si pamätáme mnohí
Týchto 10 chýb môžete pri strešných oknách poriadne oľutovať! Podľa akých parametrov zistiť, či budú dobre izolovať?
Týchto 10 chýb môžete pri strešných oknách poriadne oľutovať! Podľa akých parametrov zistiť, či budú dobre izolovať?

Pre kutilov

Trávnik v úbohom stave zachránil pomocou domáceho prevzdušňovača. Výroba bola jednoduchá
Trávnik v úbohom stave zachránil pomocou domáceho prevzdušňovača. Výroba bola jednoduchá
Náradie a stroje
10 rastlín, ktoré v lete za žiadnych okolností nestrihajte!
10 rastlín, ktoré v lete za žiadnych okolností nestrihajte!
Okrasná záhrada
Lietajúce mravce – odkiaľ prišli a ako pred nimi chrániť obydlie
Lietajúce mravce – odkiaľ prišli a ako pred nimi chrániť obydlie
Záhrada
Účinný záhradný pomocník, ktorého máte v kuchyni aj vy. Ako môže rastlinám pomôcť a kedy treba byť už opatrný?
Účinný záhradný pomocník, ktorého máte v kuchyni aj vy. Ako môže rastlinám pomôcť a kedy treba byť už opatrný?
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Jedným sexom mi úplne pomotala hlavu: Dodnes však tento večer s ňou ľutujem, dostal som sa do životného problému
Partnerské vzťahy
Jedným sexom mi úplne pomotala hlavu: Dodnes však tento večer s ňou ľutujem, dostal som sa do životného problému
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Progresívci sú pod paľbou:
Domáce
Progresívci sú pod paľbou: Miliónová investícia do dlhopisov a pochybný biznismen v pozadí!
MIMORIADNY ONLINE Zelenskyj po
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Zelenskyj po telefonáte s Merzom: Vojna musí byť čo najskôr ukončená
Vysnívaná PREDPOVEĎ počasia! Posledné
Domáce
Vysnívaná PREDPOVEĎ počasia! Posledné dni budú horúce a plné slnka, účastníci Grape festivalu jasajú
Huliakova vypchatá medvedica nezostala
Domáce
Huliakova vypchatá medvedica nezostala bez povšimnutia: Kontrola mu dala pokutu, oproti tej maximálnej je smiešna

Ďalšie zo Zoznamu