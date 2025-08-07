Huliakova vypchatá medvedica nezostala bez povšimnutia: Kontrola mu dala pokutu, oproti tej maximálnej je smiešna

BRATISLAVA - V médiách sa už viackrát rozoberala kontroverzná narodeninová oslava ministra cestovného ruchu a športu a poľovník Rudolfa Huliaka, ktorý si na ňu priniesol vypchatú medvedicu, ktorú mal predtým na jar zastreliť na poľovačke. Huliak sa bránil, že na streľbu na medvedicu výnimku nepotreboval, no teraz prišla pokuta.
Prípadu a samotnému udeleniu pokuty sa venoval portál tvnoviny.sk. Medvedica mala byť usmrtená na jar v roku 2024 a zastreliť ju mal priamo Huliak, ktorý vedie Poľovnícky spolok Očová. Medvedica sa neskôr vypreparovaná (vypchatá, pozn. red.) objavila na oslave jeho narodenín. Teraz však zaúradovala Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP). Poľovníckemu spolku udelila pokutu.
Výška pokuty mohla dosiahnuť päť cifier, jej konečná hodnota je však veľmi nízka
"V danom prípade bola uložená pokuta vo výške 500 eur," uviedla pre tvnoviny.sk SIŽP, ktorá však teoreticky mohla pracovať až v rozmedzí maximálnej možnej 33-tisícovej pokuty.
Huliak predtým tvrdil, že žiadnu výnimku na streľbu na medvedicu nepotreboval, no po upozornení na to si ju išiel vybaviť. Dodatočne bola podaná, no ešte začiatkom leta vybavená nebola. Výška pokuty vyznieva otázne, keďže Huliakovo združenie sa podobného prešľapu s pokutovou koncovkou dopustilo už v minulosti. AJ vtedy išlo o podobnú sumu.
"Išlo o legálne usmrteného medveďa pri spolupráci na manažmente populácie medveďa hnedého, pričom nepredložil výnimku na držbu neživého chráneného živočícha," uzavrela inšpekcia.