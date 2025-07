Svoje najlepšie roky trávi pripútaná na posteli: Osprchovať sa je rovnako náročné, ako odbehnúť maratón, tvrdí Dominika

(Zdroj: archív D.D. )

Pandémia koronavírusu zasiahla každého Slováka, či už viac, alebo menej. Deti nesmeli chodiť do škôl, museli sa učiť doma, počas najhoršej situácie sme smeli chodiť len do základných obchodov, služby neboli dostupné, svadby sa robili len v malom, a podobne. Dvadsiatničku Dominiku zasiahla pandémia koronavírusu však oveľa viac, ako bežných ľudí.

Archívne VIDEO Prezident prijal rodiny a priateľov obetí pandémie COVID-19

Prezident prijal rodiny a priateľov obetí pandémie COVID-19 (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

Aj keď v súčasnosti je stav stabilizovaný a z najhoršieho sme vonku, podľa Dominiky tu vznikla „tichá pandémia“, o ktorej sa hovorí len veľmi málo. Myslí tým následky koronavírusu na ľudí, ktorí nákazu prekonali, no bojujú s tzv. long-covid či postcovidovým syndrómom. Kedysi aktívne žieňa v najlepších rokoch sa zmenilo na pacienta, pre ktorého je problém aj vstať z postele a ísť do sprchy. Prvýkrát sa nakazila covidom v júni 2022, kedy mala veľmi silné bolesti hrdla a infekcia ju doslova položila. Následne sa nakazila znova, o takmer 1,5 roka neskôr. Vtedy nákaza zasiahla najmä jej svaly a už aj tak krehký zdravotný stav nezlepšila. Práve naopak.

(Zdroj: archív D.D. )

Najlepšie roky života je pripútaná k posteli

"Kedysi mladá baba, ktorá milovala život, šport, tanec a spoločenské aktivity. Teraz, najlepšie roky svojho života, trávim väčšinu času pripútaná k posteli a som odkázaná na starostlivosť mojich blízkych," popisuje svoj stav Dominika. Ako vysvetlila, medzi najčastejšie príznaky long covidu patria neustála vyčerpanosť (syndróm chronickej únavy/ME/CFS), problémy s pamäťou a koncentráciou (mozgová hmla/BRAINFOG), rôzne typy bolesti, problémy s dýchaním a dlhotrvajúci kašeľ, poruchy spánku, búšenie srdca a syndróm posturálnej ortostatickej tachykardie (POTS), ponámahová únava (PEM), závraty, neurologické problémy, tiky a zášklby, citlivosť na zvuk a svetlo, pálivé pocity v tele, vypadávanie vlasov, zmeny na pokožke, problémy so zrakom, opuchy, depresia, úzkosť, záchvaty paniky a mnoho ďalších.

Ona sama má mnoho z týchto príznakov. Ako dodala, zo strany lekárov v mnohých prípadoch pomoc čakala márne, často sa stretla len s ignoráciou, odmietaním či dokonca zosmiešovaním. Oficiálne práceneschopná je pritom už tri roky a aj keď sa snažila vrátiť sa do bežného života, jej telo jej dalo najavo, že na to ešte nie je pripravené. "Musela som požiadať o invalidný dôchodok a keďže POSTCOVIDOVÝ SYNDRÓM nie je zatiaľ akceptovaný ako oficiálna diagnóza, je o to náročnejšie presvedčiť posudkových lekárov a komisiu, že ide o naozaj závažný zdravotný problém, v niektorých prípadoch až chronického charakteru," upozornila.

(Zdroj: archív D.D. )

Ako dodala, zo strany lekárov v mnohých prípadoch pomoc čakala márne, často sa stretla len s ignoráciou, odmietaním či dokonca zosmiešovaním. "Absolvovala som množstvo základných lekárskych testov a vyšetrení, ale to nestačí. Lekári sa zameriavajú len na štandardné výsledky testov, ktoré sa u pacientov s long covid-om často javia v poriadku. Ale my už vieme, ako tento „neviditeľný“ vírus odhaliť – minimálne my, pacienti. Snažíme sa sami vzdelávať, prinášame lekárom osobne do ambulancií najnovšie vedecké štúdie a poznatky, ale nevedie to nikam. Aj preto je to emocionálne i psychicky nesmierne vyčerpávajúce. Žiadať o to, na čo má každý z nás prirodzené právo – žiť plnohodnotný a dôstojný život," vysvetlila svoje obavy.

Deň si musí poriadne naplánovať

Ako uviedla, jej deň je o balansovaní s energiou. Pomaly mení polohy, aby sa jej nezatočila hlava a nezhoršilo sa dýchanie kvôli POTS (ide o stav, ktorý sa prejavuje nadmerným zvýšením srdcovej frekvencie pri prechode do stojacej polohy). Trvá jej to niekoľko minút. Každú, aj na prvý pohľad jednoduchú aktivitu, ako je napríklad príprava jedla, umývanie zubov, sprchovanie, upratovanie, návšteva lekára či vybavovanie administratívy, si musí dôkladne naplánovať. Preťaženie vedie k zhoršeniu symptómov a PEM (ide o zhoršenie stavu po telesnej alebo duševnej námahe, ktoré pretrváva dlhšie než bežná únava. Je to jeden z hlavných symptómov chronického únavového syndrómu. - pozn. redakcie), ktoré Dominiku vyradia na niekoľko dní z bežného fungovania.

(Zdroj: archív D.D. )

"Keď mám lepší deň, jemne posilňujem svaly chrbtice, cvičím respiračnú fyzioterapiu (keďže aj po takmer 3 rokoch od prvej infekcie ťažko a bolestivo vykašliavam zahlienené pľúca) a praktizujem somatické cvičenia. Musela som však upustiť už aj od prechádzok v prírode, návštev blízkych a aj vzdať sa nateraz môjho milovaného tanca, ktorý mi veľmi chýba. Kvôli týmto nepríjemným stavom som sa viackrát ocitla na urgentných príjmoch, ale ako som už spomínala vyššie – bez poskytnutia adekvátnej zdravotnej starostlivosti a odpovedí, ktoré všetci tak dychtivo hľadáme – pretože lekári nevedia, čo s tým a mnohí z nich to popierajú či bagatelizujú. Ich rady vo väčšine prípadov vedú iba k potláčaniu a tlmeniu symptómov," dodala.

Zbierka v Donio

Dominika sa preto rozhodla vziať svoj osud do vlastných rúk a vypísala žiadosť o pomoc prostredníctvom stránky Donio. V ňom Slovákov žiada o pomoc s vyzbieraním 5-tisíc eur na liečbu a terapie súvisiace s postcovidovým syndrómom. Vyzbierané peniaze by pritom použila na rôzne terapie, napríklad červeným a infračerveným svetlom, individuálnu fyzioterapiu a cielené masáže, terapiu hyperbarickou komorou, ozónom. Financie použije aj na nákup kompresného oblečenia, podporného pásu na chrbticu, polohovateľný stolík a vankúš či špeciálne diagnostické testy, ktoré by si hradila v plnej výške sama. Rovnako by chcela absolvovať aj kúpeľný pobyt na liečbu postcovidového syndrómu. No myslela aj na najbližších, ktorí jej pomáhajú, ako sa dá.

"Lekári neodporúčajú, aby som sa momentálne venovala práci naplno, preto čelím veľkým existenčným problémom a som bez stabilného pravidelného príjmu. Sú dni, kedy sa nevládzem ani osprchovať či prejsť na toaletu. Cítim sa slabá, o to viac ma trápi, že to vo veľkej miere ovplyvňuje mojich najbližších. Preto by som bola nesmierne vďačná, keby som im mohla touto cestou aspoň v malom rozsahu oplatiť to, ako sa doteraz o mňa starali a stále starajú nezištne, s láskou a obetavosťou. Suma by pokryla základné výdavky na potraviny, uhradenie časti nájmu a cien energií, cestovné náklady, telekomunikačné a internetové služby, súkromné lekárske vyšetrenia, poplatky za urgentné príjmy, hospitalizáciu a pobyt v nemocnici," uzavrela.

Podľa Donio má Dominika aktuálne vyzbieraných vyše 3700 eur a do cieľovej sumy jej chýba necelých 1300 eur.