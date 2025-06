Vláda musí robiť reálnu diplomaciu,aby dosiahla zmeny v návrhu EÚ o plyne, vyhlásil Korčok

Ivan Korčok (Zdroj: Topky/ Ramon Leško)

BRATISLAVA - Slovenská vláda by mala začať robiť reálnu diplomaciu, ak chce presadiť svoje priority v európskom návrhu na zastavenie dovozu ruského plynu od januára 2028. Vyzval ju na to exminister zahraničných vecí a člen predsedníctva opozičného PS Ivan Korčok. Vyzval tiež vládu, aby prestala vydierať EÚ, pretože to nikam nevedie.