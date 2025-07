Snažíme sa hľadať riešenia, aby sme plyn nakupovali čo najlacnejšie, uviedla ministerka Saková

Denisa Saková (Zdroj: Topky/ Vlado Anjel)

„Robíme v podstate nejaký mix medzi dodávkami, ktoré nám plynú z Ruska a samozrejme dodávkami od ostatných partnerov v rámci Európy a vždy hlavným dôvodom alebo respektíve prvým kritériom je cena,“ uviedla Saková.

archívne video

Premiér Fico a ministerka Saková informujú o aktuálnej situácii na trhu s plynom v EÚ a na Slovensku (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Spresnila, že chorvátsky minister hospodárstva Ante Šušnjar ju ubezpečil o tom, že aktuálne chorvátska strana procesuje viaceré investičné aktivity na zvýšenie skladovacej kapacity plynu aj prenosovej tranzitnej kapacity. Chorvátska strana tiež pracuje na investičnom projekte na zvýšenie tranzitnej kapacity pre ropu z Chorvátska od Jadranského mora ďalej cez Maďarsko na Slovensko.

Obnovenie tranzitu plynu cez Ukrajinu by malo pozitívny efekt na slovenskú ekonomiku

Dodala, že obnovenie tranzitu plynu cez Ukrajinu by malo pozitívny efekt na slovenskú ekonomiku. Ročne do slovenského štátneho rozpočtu prichádzal príjem z tranzitu plynu cez Ukrajinu okolo 500 až 700 miliónov eur a teraz sme o tieto peniaze podľa Sakovej prišli. Tento tranzit plynu bol navyše v rámci Európy podľa nej lacnejší, keďže pri iných dodávateľoch musí krajina platiť vysoké tranzitné poplatky a potom ich preniesť aj do cien pre domácnosti a priemysel.

„Pre Slovensko sa snažíme vyjednať čo najlepšie podmienky v zmysle toho, že chceme mať určite bezpečnosť toho, že pokiaľ nebudeme mať fyzicky dostatok plynu, bude existovať nariadenie v rámci Európskej komisie, aby ostatné krajiny boli solidárne k nám ako členskému štátu,“ uzavrela.