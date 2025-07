Pre okresy Púchov a Ilava schválila vláda vyše dva milióny eur: Prerokovala ďalšie návrhy

Vláda na výjazdovom rokovaní v Púchove (Zdroj: TASR/Daniel Stehlík)

Vláda okrem iného schválila aj 300-tisíc eur na výstavbu multifunkčnej voľnočasovej športovej haly a rekonštrukciu športového areálu Základnej školy Jána Amosa Komenského v Púchove. Sumou 80-tisíc eur sa dofinancuje projekt sochy Jozefa Miloslava Hurbana vrátane parkových úprav v obci Beckov. Združeniu obcí podľa schváleného uznesenia pomôže 170-tisíc eur na odkúpenie infraštruktúry a pozemkov čistiarne odpadových vôd Hrádok od Národnej diaľničnej spoločnosti.

Taktiež 170-tisíc eur pôjde na zvýšenie parkovacích kapacít v husto obývanej lokalite Čínsky múr v meste Nová Dubnica. Má ísť o prvú etapu a vybudovanie tartanovej dráhy. Obec Horná Poruba dostane 85-tisíc eur na opravu miestnych komunikácií, a to zníženie prašnosti a zvýšenie bezpečnosti premávky. Na taký istý účel vyčlenila vláda 65-tisíc eur pre obec Košecké Podhradie.

Robert Fico (Zdroj: TASR/Daniel Stehlík)

V obci Dohňany sa majú za 80-tisíc eur zrekonštruovať miestne komunikácie. Vládny kabinet schválil aj vyčlenenie sumy 65-tisíc eur na výstavbu kultúrno-spoločenského areálu v obci Dolná Breznica. Na dokončenie stavby zázemia ku kultúrnemu stánku, jeho oplotenie a vybudovanie prístrešku v časti, ktorá sa využíva na kultúrne akcie v obci Kameničany pôjde 65-tisíc eur.

Ďalších 40-tisíc eur má ísť na vybudovanie bezbariérového výťahu v budove Zdravotného strediska v obci Beluša a zakúpenie plynového kotla. Projekt materiálno-technického vybavenia pre deti a mládež v meste Považská Bystrica podporili ministri sumou 20-tisíc eur.

Podpredseda vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku Peter Kmec (Hlas-SD) povedal, že v okresoch Púchov a Ilava sa budú zameriavať na čerpanie eurofondov najmä prostredníctvom európskych štrukturálnych a investičných fondov. „Je tu veľa projektov v rámci výstavby materských škôl, komunitných centier, nemocníc,“ podotkol Kmec. Projekty v rámci plánu obnovy podľa neho úspešne prebiehajú, pre oba okresy je vyčlenených 22 miliónov eur.

Súčasťou uznesenia sú aj úlohy pre jednotlivé rezorty, ktoré majú pripraviť a v určených termínoch zrealizovať opatrenia na zlepšenie sociálno-ekonomickej situácie a životných podmienok obyvateľov regiónu. Ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) má napríklad pokračovať vo vyhľadávaní nových investorov vrátane potenciálnych projektov etablovaných výrobných závodov v okresoch Púchov a Ilava. Šéf envirorezortu Tomáš Taraba (nominant SNS) má do konca júna 2026 zabezpečiť začatie rekonštrukcie priehradného múru vodnej nádrže Nosice.

Tomáš Taraba (Zdroj: TASR/Daniel Stehlík)

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) má hľadať možnosti financovania na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti a ďalších stupňov projektovej prípravy novostavby hasičskej stanice v katastrálnom území Trenčianske Biskupice. Taktiež šéf rezortu investícií Samuel Migaľ (nezávislý) má do konca roka hľadať možnosti podpory projektu revitalizácie a konverzie banských areálov na kultúrne a muzeálne účely v rámci transformácie uhoľného regiónu horná Nitra.

Zároveň minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) dostal za úlohu zabezpečiť veľkoplošnú opravu na úseku cesty I/49 na štátnej hranici s Českom, na úseku cesty I/49 v obci Dohňany a na ceste prvej triedy v úseku I/61, Klobušice, Kaštieľ - Košeca. Taktiež má zabezpečiť vyhlásenie verejného obstarávania na spracovateľa aktualizácie štúdie uskutočniteľnosti pre celý projekt rýchlostnej cesty R6, a to do konca tohto roka.

Šéf agrorezortu Richard Takáč (Smer-SD) má so Šutajom Eštokom zabezpečiť odplatný prevod pozemku v katastrálnom území Trenčianske Biskupice s výmerou 13.053 štvorcových metrov vo vlastníctve SR v správe Slovenského pozemkového fondu do správy ministerstva vnútra. V spolupráci s mestom Nová Dubnica má minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (nezávislý) posúdiť možnosti podpory Futbalového klubu Nová Dubnica.

Ministri sa nezhodli na postoji k IHR, posúdia ich nezávislí odborníci

Ministri zdravotníctva, spravodlivosti a zahraničných vecí SR nedosiahli zhodu pri vyhodnocovaní návrhu znenia poslednej revízie textu Medzinárodných zdravotných predpisov (IHR) z roku 2024, od prijatia ktorých sa SR vlani v júni verbálne disasociovala. Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) má preto do konca júla požiadať o nezávislé odborné právne stanovisko k predpisom vybraných odborníkov. Vláda mu úlohu nariadila na stredajšom rokovaní.

„Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Ministerstvo spravodlivosti SR spoločne preskúmali revíziu Medzinárodných zdravotných predpisov prijatú v roku 2024 (IHR 2024) z právneho aj odborného hľadiska. Po vzájomných konzultáciách však nebola dosiahnutá zhoda na jednotnej pozícii k materiálu,“ uviedli predkladatelia.

Robert Fico (Zdroj: TASR/Daniel Stehlík)

Minister zdravotníctva má preto požiadať vybrané ustanovizne vykonávajúce vzdelávaciu a vedeckú činnosť, ako aj Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied o vypracovanie nezávislého odborného právneho stanoviska. Jeho obsahom má byť najmä preskúmanie právnych aspektov a identifikovanie prípadných rizík pre SR. „Osobitne pre prípad prijatia a osobitne pre prípad odmietnutia poslednej revízie textu zdravotných predpisov, s prihliadnutím na schválené Rozhodnutie Rady EÚ, ktorým sa členské štáty vyzývajú, aby v záujme Európskej únie akceptovali revíziu Medzinárodných zdravotných predpisov bez výhrad,“ doplnilo ministerstvo.

IHR je právne záväzný nástroj Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktorého cieľom je zabezpečiť prevenciu, detekciu a koordinovanú reakciu na cezhraničné ohrozenia verejného zdravia. Posledná revízia týchto predpisov bola prijatá vlani na 77. zasadnutí Svetového zdravotníckeho zhromaždenia. Zahŕňa zavedenie novej kategórie varovania v prípade pandémie – tzv. „pandemický núdzový stav,“ a zároveň posilňuje princípy solidarity a rovnosti prostredníctvom rozšírenej spolupráce. SR sa na zasadnutí od prijatia balíka revidovaných článkov IHR verbálne disasociovala, teda dištancovala. Lehota na možnosť vyjadriť odmietnutie alebo výhrady k IHR plynie do 19. marca 2026. V opačnom prípade sa pre SR stávajú IHR 2024 automaticky platnými s účinnosťou od 19. septembra 2026.

UNB zrekonštruuje z plánu obnovy infekčný pavilón a polikliniku

Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB) zrekonštruuje v rámci plánu obnovy obvodové plášte Kliniky infektológie a geografickej medicíny a polikliniky nemocnice akademika Ladislava Dérera. Vyplýva to z návrhu na zmenu úlohy vyplývajúcej z uznesenia vlády z decembra 2023, ktorý v stredu schválila vláda. Celková hodnota investície je vyše 10,5 milióna eur. Rezort zdravotníctva pôvodne navrhoval obnoviť pavilón geriatrie, no pre rozsiahlejšie potrebné práce a dlhú realizáciu, ktorá by mohla ohroziť čerpanie z plánu obnovy, od tohto zámeru upustil.

Ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že projektant identifikoval potrebu realizácie rekonštrukčných prác v oveľa väčšom rozsahu, ako sa pôvodne predpokladalo. „Vzhľadom na časový faktor, keďže realizácia predmetnej rekonštrukcie bola stanovená na minimálne 18 mesiacov, UNB z dôvodu zabezpečenia úspešného čerpania finančných prostriedkov v rámci predmetného priameho vyzvania rozhodla o realizácii dvoch investičných zámerov,“ dodal rezort.

Predpokladaná hodnota investičného zámeru rekonštrukcie Infekčného pavilónu na bratislavských Kramároch je po realizácii verejného obstarávania 4.062.000 eur s DPH, cenu rekonštrukcie polikliniky vyčíslil predkladateľ na 6 492-tisíc eur s DPH. UNB má záujem financovať projekt z prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov na základe priameho vyzvania.

Vláda schválila aktualizovanú Správu o pokroku v implementácii Plánu obnovy

Riadne a včasné splnenie míľnikov a cieľov Plánu obnovy je hlavným predpokladom predkladania žiadostí o platbu. Správa o pokroku v implementácii Plánu obnovy a odolnosti SR aktualizovaná k 30. júnu 2025, ktorú v stredu schválila vláda, posudzuje dosiahnutý pokrok a zároveň definuje ďalšie potrebné kroky. Tie majú vykonávatelia uskutočniť v stanovených termínoch tak, aby relevantné míľniky a ciele boli dosiahnuté v stanovenom čase, rozsahu a kvalite.

„Dôsledné plnenie úloh je kľúčové najmä v prípade tých opatrení, ktoré sú súčasťou žiadostí o platbu, ktoré majú byť na Európsku komisiu predložené v priebehu tohto roka. Údaje, na základe ktorých Národná implementačná a koordinačná autorita (NIKA) vyhodnotila dosiahnutý pokrok pri plnení úloh, boli zo strany vykonávateľov aktualizované k 30. 6. 2025,“ priblížil Úrad podpredsedu vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku v predkladacej správe.

Správa okrem iného informuje o úlohách, ktoré neboli splnené v stanovenom termíne. Sem patrí napríklad vývoj a odovzdanie informačného systému v súvislosti s digitalizáciou Obchodného registra, renovácia policajných budov s cieľom zníženia ich energetickej náročnosti, či rozvoj infraštruktúry ekologickej osobnej železničnej dopravy. NIKA zároveň upozornila na to, že verejné obstarávanie na Centrálnu integračnú platformu je v omeškaní a systém Inforeg stále neumožňuje finálne generovanie dokumentu pasport obnovy budovy.

„Splnenie všetkých míľnikov a cieľov je základnou podmienkou, aby v rámci 6. žiadosti o platbu mohla byť Slovensku vyplatená suma vo výške 844 miliónov eur. Predloženie 7. žiadosti o platbu je plánované na október 2025,“ uzatvára správa.

Parametre pre školské ovocie sa od nového školského roka upravia

Parametre pre poskytovanie tzv. školského ovocia sa od nového školského roka 2025/2026 upravia. Vyplýva to z návrhu novely nariadenia o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktoré schválila na svojom výjazdovom rokovaní v Púchove vláda.

V Slovenskej republike je podľa MPRV poskytovanie pomoci na dodávanie alebo distribúciu školského ovocia a zeleniny alebo školského mlieka a mliečnych výrobkov upravené aproximačným nariadením vlády Slovenskej republiky. Týmto aproximačným nariadením vlády sú ustanovené paušálne výšky predmetnej pomoci, ako aj zoznam poľnohospodárskych výrobkov, na ktorých dodávanie alebo distribúciu možno v rámci vykonávania školského programu Slovenskej republiky výlučne poskytovať pomoc.

Okrem toho je ním ustanovený zoznam včelárskych výrobkov, na ktorých dodávanie alebo distribúciu v rámci slovenských sprievodných opatrení možno výlučne poskytovať pomoc, vrátane paušálnych výšok pomoci na ich dodávanie alebo distribúciu. Tieto zoznamy sa pravidelne prehodnocujú a na účely vykonávania školského programu Slovenskej republiky od školského roka 2025/2026 sa z nich návrhom niektoré poľnohospodárske výrobky vypúšťajú.

Rovnako sa pravidelne prehodnocujú paušálne ustanovené výšky pomoci na dodávanie alebo distribúciu týchto poľnohospodárskych výrobkov v rámci školského programu alebo v rámci jeho sprievodných opatrení, a to vzhľadom na situáciu na trhu a bežné spotrebiteľské ceny týchto poľnohospodárskych výrobkov. Výška týchto paušálnych výšok pomoci sa pritom na základe takéhoto prehodnotenia návrhom od školského roka 2025/2026 taktiež adekvátne upravuje.