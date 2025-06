Bustou Donatella to zrejme nekončí: Machala údajne podnikol ďalší záťah na múzeum! Akcia v Martine

(Zdroj: TASR/Jaroslav Novák, spisskemuzeum.com)

MARTIN – Bustou Donatella to zrejme nekončí. Tajomník služobného úradu ministerstva kultúry Lukáš Machala mal nabehnúť do ďalšieho múzea. Podľa medializovaných informácií prišiel zhruba so 40 ľuďmi do slovenského etnografického centra v Martine.