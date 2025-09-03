Známa busta je späť v Levoči! FOTO Nie je to originál od Donatella, ukázala podľa Machalu EXPERTÍZA

LEVOČA - Busta, ktorej náhly presun spôsobil veľké kontroverzie, je naspäť v Levoči. Generálny tajomník služobného úradu Ministerstva kultúry SR Lukáš Machala zároveň informoval, že busta je replikou z 19. storočia. Oznámil to priamo v Levoči počas tlačovej konferencie. To, čo sa rozpútalo okolo busty, označil za "mediálne a celospoločenské peklo" a kvôli klamstvám sa novinárom vyhrážal žalobami. Zároveň žiada ospravedlnenie.
Busta Cecílie Gonzagovej z Levoče je replikou z 19. storočia. Machala o tom informoval v stredu na tlačovej konferencii v historickej radnici v Levoči. Zároveň prezentoval výsledky expertízneho posudku pravosti busty, ktorý v júli zrealizoval Francesco Caglioti. Machala sa poďakoval kolegom z rezortu kultúry, že v "rekordne rýchlom čase" odborníka zohnali. Caglioti podľa slov Machalu pricestoval na Slovensko a to 11. júla. V krajine sa zdržal tri dni. Obhliadku sochy robil priamo v Centre bezpečnostno-technických činností v Topoľčiankach, kde bola busta po prevoze uschovaná.
Nejde o originál ale o úmyselný falzifikát
Jeho odborný výskum podľa Machalu ukázal, že ide o dielo z konca 19. storočia, pričom socha bola vyrobená po roku 1894 s použitím sadrového odliatku, ktorý bol odvodený od tzv. Belle Florentine v Louvri. Machala dodal, že nejde o portrét Cecílie Gonzagovej, ale o relikviár svätej Konštancie mučeníčky. Levočská busta teda spĺňa všetky podmienky na to, aby bola klasifikovaná ako úmyselný falzifikát, a nie ako bežnejšia reprodukcia renesančného originálu z 19. storočia. Vypracovaná štúdia je podľa Machalu verejne dostupná.
"Nie je to busta od Donatella," uviedol Machala, podľa ktorého aj napriek tomu má socha "svoju dušu a príbeh". Busta sa aktuálne opäť nachádza v Levoči. "SNM v týchto dňoch pripravuje koncepciu, ako bude toto dielo vystavené, je záujem aj z iných miest, takže možno bude putovať po Slovensku. Budem rád, keď sa k tejto buste verejnosť v budúcnosti dostane," uzavrel Machala.
Machala zároveň ostro skritizoval vyjadrenia opozičných politikov, verejnosti a novinárov, ktorí tvrdili, že bustu ukradol a prezentovali, že ide o originál. Avizoval, že bude od všetkých požadovať verejné ospravedlnenie a zvažuje aj právne kroky. "Bustu previezli bez akéhokoľvek vysvetlenia, bez zákonných náležitostí, nezodpovedali žiadne otázky a vznikli tak obrovské pochybnosti a úplne oprávnene," reagovala bývalá ministerka kultúry Natália Milanová. Výsledky výskumu talianskeho profesora rešpektuje, avšak bolo by podľa nej na mieste zrealizovať posudok aj od iného odborníka, aby sa vyvrátili možné pochybnosti. "Hľadali sme alternatívy, ktoré by nám mohli odobriť to, čo tvrdí pán profesor. Je pravda, že nie vždy by mal byť postačujúci jeden posudok, avšak v oblasti renesancie a diel Donatella neexistuje iný odborník, ktorý by to dokázal takýmto spôsobom posúdiť," zdôvodnil Machala.
Machala vyjadril pochybnosti k postupu Herucovej
Historička umenia Marta Herucová na základe svojho výskumu predpokladala, že ide o originálne dielo Donatella z polovice 15. storočia. Vo februári apelovala na rezort kultúry, aby soche zabezpečili maximálnu ochranu, zabránili jej vývozu a zabezpečili jej prezentovanie v Levoči. Herucová deklarovala, že si za svojimi závermi stojí.
Machala vyjadril pochybnosti k postupu Herucovej, ktorá identifikovala bustu v depozitári Slovenského národného múzea - Spišského múzea (SNM - SM) v Levoči. Výsledky svojho výskumu prezentovala vo francúzskom časopise s tým, že by mohlo ísť o vzácnu sochu Donatella. Bývalá riaditeľka múzea v Levoči Mária Novotná reagovala, že rešpektuje názor talianskeho odborníka. „Je to jeho názor, tých kópií sa v 19. storočí robilo veľmi veľa, kolegyňa Herucová sa zaoberala analýzou 19. storočia v levočskom múzeu a došla k tejto buste a začala ju skúmať ako kópiu, nie ako originál. Keďže skúmala ďalej a nenachádzala správne odpovede, tak prišla k názoru, že pravdepodobne by mohlo ísť o originál. Myslím si, že sa bude touto témou ďalej zaoberať a možno sa nakoniec potvrdí názor pána Cagliotiho alebo ten jej. Veda je o vývoji,“ podotkla Novotná. Podľa vlastných slov nie je sklamaná z výsledkov výskumu, je podľa nej podstatné, že je busta späť v Levoči.
Bustu Cecílie Gonzaga previezli zo Spišského múzea 29. mája. Urobiť tak mal Machala po boku kukláčov. Samotný generálny tajomník to označil za klamstvo. Hovorkyňa rezortu kultúry Petra Bačinská po presune busty ubezpečila, že prevoz sa uskutočnil v úplnom súlade so zákonom. Podotkla, že sa pripravoval v úzkej spolupráci s odborníkmi a bezpečnostnými zložkami niekoľko týždňov.