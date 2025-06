Osud Donatellovej busty poodhalil župan Majerský: Kde nakoniec skončí? Slovensko to už zrejme nebude!

Busta asi skončí v Taliansku. (Zdroj: Topky/Vlado Anjel, Ján Zemiar, reprofoto spisskemuzeum.com)

LEVOČA - Zhruba pred mesiacom bola celá spoločnosť šokovaná postupom, aký zvolilo ministerstvo kultúry pri náhlom prenose vzácnej busty Donatella. Podobizeň Cecilie Gonzagovej totiž generálny tajomník služobného úradu ministerstva kultúry Lukáš Machala v sprievode kukláčov premiestnil na vopred neznáme miesto, ktoré spadá pod ministerstvo vnútra. Spoločnosť má aj doposiaľ len kusé informácie, no teraz sa odhalil ďalší možný osud, kde by mohla busta skončiť. Vraj to už nemá byť na Slovensku.

archívne video

Vráťte Cecíliu naspäť do Levoče, žiadajú predstavitelia strany PS na tlačovej konferencii k vzácnej buste (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Zrejme najbližší osud vzácnej busty kompetentní popísali v reportáži pre tvnoviny.sk.

Bolo to na konci mája, čo sa verejnosť dozvedela o náhlom presune busty v sprievode polície. Prítomný bol aj samotný Machala, ktorého navyše usvedčili zábery z miestnej regionálnej televízie. Ten sa neskôr pohoršoval nad tým, ako sa médiá zaujímali o jeho vopred neohlásené kroky. "Naozaj mi ostáva až rozum stáť nad komentármi mnohých občanov, ktorí si dokonca osvojili to, že by bolo vôbec možné za prítomnosti špeciálnej policajnej jednotky niečo odcudziť. Veď to je už absurdita. Ľudia, vy naozaj nepoužívate mozog," vykričal sa do mobilu nahnevaný Machala na Telegrame.

Teraz však prichádza novinka, ktorú sa zrejme dozvedel aj samotný predseda Prešovského samosprávneho kraja a šéf KDH Milan Majerský. Ten navyše aj pochádza z Levoče, kde sa nachádza spomínané múzeum, odkiaľ bola busta prenesená. Ministerka Majerskému vraj naznačila, čo s bustou bude. Vraj od nej žiadal verejný prísľub, že sa miliónová busta vráti späť do historickej Levoče.

Mnohí z múzea dúfajú v jej návrat. Bývalá riaditeľka múzea prehovorila tiež a na výskume roky spolupracovala. Je ale opatrná. "Človek uverí až vtedy, keď bude späť," prezradila Mária Novotná.

Cesta do Talianska

Podľa Majerského však nemožno očakávať zmeny skôr ako na jeseň. Ministerka ju podľa všetkého chce poslať mimo Slovenska. "Podľa všetkého pôjde na znalecké posúdenie do Talianska priamo, kde sú tí najlepší súdni znalci," povedal Majerský.

(Zdroj: reprofoto spisskemuzeum.com)

Stretnutie s riaditeľom múzea už absolvoval aj primátor Levoče. "Prisľúbil, že urobí všetko pre to, aby po zabezpečení všetkých opatrení bola socha vrátená do Levoče," vyjadril sa pre televíziu Miroslav Vilkovský.