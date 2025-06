Napätie narastá: Danko poslal Ficovi odkaz cez VIDEO, Ukrajina v EÚ? V opozícii by ste stáli na barikádach!

Danko poslal Ficovi odkaz na videu. (Zdroj: Facebook/Andrej Danko - predseda SNS, Robert Fico)

Napätie medzi Ficom a Dankom opäť vzrástlo po tom, ako sa priblížil summit NATO a začalo sa hovoriť aj na európskej úrovni o tom, či by sa mala Ukrajina stať členom EÚ. Po týchto slovách Danko vypenil, a to aj z toho dôvodu, že si myslí, že po prijatí do tohto členstva sa bude vraj Ukrajine chcieť aj pod bezpečnostný dáždnik Severoatlantickej aliancie.

Danko poslal Ficovi tvrdý odkaz cez video (Zdroj: Facebook/Andrej Danko - predseda SNS)

"Predseda SNS sa z absolútnej nevedomosti naváža v zásadných zahranično-politických otázkach do predsedu vlády," znie nadpis posledného Ficovho statusu, ktorý nerozumie, čo od neho Danko vlastne chce.

O čo mu ide? Pýta sa Fico

"Nechápem, o čo Andrejovi Dankovi ide. Viktor Orbán na Rade oficiálne oznámil, že nemôže podporiť závery k Ukrajine, lebo jeho vláda odmieta členstvo Ukrajiny v EÚ. Ostatných 26 krajín EÚ, včítane Slovenska, európsku perspektívu Ukrajiny podporuje, tak príslušné závery v tomto duchu schválili. Čo je na tomto, pán predseda, šokojúce alebo neporozumiteľné alebo poškodzujúce národno-štátne záujmy Slovenska?" reagoval tak na prvú Dankovu kritiku Fico.

Pri Ukrajine by ste stáli na barikádach, čo? Obviňuje Danko premiéra

Po týchto slovách predsedu vlády Dankovi už vraj "nedalo", aby sa nevyjadril. Urobil tak vo videu na sociálnej sieti. "Odpustite mi, priatelia v koalícii, ale pýtam sa nahlas, ako by sme sa správali, keby sme boli v opozícii. Vážený pán predseda vlády, čo by ste robili ak by Ódor (bývalý premiér Ľudovít Ódor vymenovaný prezdientkou Zuzanou Čaputovou, pozn. red.) hovoril a dokonca podpisoval listiny, ktoré budú viesť k vstupu Ukrajiny do Európskej únie? Po prvé, ako vás poznám, stáli by ste na barikádach, však?" udrel si do Fica Danko.

Ukrajina je riziko pre EÚ, myslí si šéf SNS

Danko prekáža aj fakt, že úplne utíchla verejná debata o prítomnosti amerických vojsk na Slovensku a o obrannej zmluve s USA. "Ide mi o pravdu. Roberta Fica, ako poznám v období 2020-2023 by zaujímalo, aký by bol prínos pre EÚ a ja vám hovorím, že Ukrajina je bezpečnostné riziko. Ani teraz a ani v budúcnosti nemôže vstúpiť do EÚ, a ak vstúpi, bude chcieť vstúpiť aj do NATO," argumentuje Danko s tým, že Ukrajina navyše darovala USA svoje nerastné bohatstvo.

"Prečo to teraz robíte inak?" pýta sa Danko Fica ohľadom prístupu k Ukrajine. Ten vo svojom odkaze spomenul aj prezidenta Petra Pellegriniho. "Ukrajina potrebuje pomoc, ale tú pomoc potrebujú občania Ukrajiny, ktorí by si už mali zvoliť nového prezidenta," uzavrel Danko. "Ide mi len o pravdu a pravda je, že Ukrajina ohrozí bezpečnosť EÚ," zopakoval na záver Danko.