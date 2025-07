Hádka v priamom prenose: Odborníci o konflikte vojakov Danka a Pellegriniho, výkrik do tmy, niekto vstal hore zadkom!

Danko a Pellegrini sa doťahovali celú sobotu. (Zdroj: Topky/Ján Zemiar, Facebook/Peter Pellegrini, Andrej Danko - predseda SNS)

TRENČIANSKE BOHUSLAVICE/STARÁ BYSTRICA - V posledných rokoch sa na slovenskej politickej scéne stalo už akýmsi trendom, že si zákonodarcovia a ministri dokazujú svoje pravdy verejne pred celým svetom a prepierajú tak špinavú bielizeň pred zrakmi verejnosti. Je to o to citlivejšie, ak ide o prezidenta Slovenskej republiky, ktorý musel v sobotu 13. júla odrážať útoky bývalého koaličného partnera z SNS - Andreja Danka. Ten ho za výcvik vysmial a prirovnal ho k reality šou. Politológovia sa pozreli na tento vzťah a popísali ho niekoľkými slovami.

Prezident Pellegrini si Dankovu kritiku len tak nenechal a vyzval ho, aby sa na výcvik pridal (Zdroj: Facebook/Peter Pellegrini)

"Aj prezident Slovenskej republiky by mal povedať, prečo nebol vojakom, keďže je môj rovesník, či mal modrú knižku alebo bol vážne chorý. Potom nerozumiem, ako môže byť vojakom teraz. Alebo sa tomu vyhol. Ak sa tomu vyhol, nemá morálne právo z takejto vážnej akcie akou je nábor národných obranných síl, že sa z toho robí šou na úrovni Farmy," vysmial v sobotu Danko hlavu štátu. Prekáža mu, že je z neho odrazu vojak, kým v mladosti nebol na službe.

Ďalší odkaz zo Starej Bystrice, ja som narozdiel od teba nebehal za lekármi pre modrú knižku

Pellegrini ho po týchto slovách ako "kapitána" vyzval, aby sa prihlásil na najbližší výcvik, a že to stojí za to. Tento slovný ping-pong cez verejné príspevky na sociálnej sieti trval až do neskorého večera, pričom Danko si neodpustil jeden z odkazov pre prezidenta aj tesne predtým, než prišiel na pódium počas osláv zvrchovanosti v Starej Bystrici, kde mal podľa neho byť prezident tiež.

"Aj ja ťa pozdravujem. Veľmi ma mrzí, že tu nie si ako prezident. Tu by to bolo vhodnejšie. Pozdravuješ ma v maskáčoch a so samopalom, len si daj pozor, lebo, keď sme boli na vojne, až po mesiaci sme sa dostali k samopalu a vidím, že teraz je to možné aj na druhý deň. (..) Dávaj si pozor, aby si si neublížil," pokračoval v ironických komentároch na adresu Pellegriniho Danko. "Ja som narozdiel od teba nevyhľadával lekárov, aby som mal možno modrú knižku," udrel si ešte Danko do Pellegriniho.

Danko vstal zrejme hore zadkom z postele, hodnotí Štefančík

Na útočné príspevky, ktoré Danko voči prezidentovi v sobotu spustil, zareagoval aj politológ z Ekonomickej univerzity v Bratislave Radoslav Štefančík. "Andrej Danko zrejme ráno vstával z postele zadkom nahor. A to sa nerobí, lebo potom má človek zlý deň. Aj toto bol určite jeden z takých dní. Namiesto toho, aby hľadal riešenia v rôznych sférach života nielen svojich voličov, on sa zas a znovu obúva do prezidenta," zareagoval Štefančík.

(Zdroj: Facebook/Peter Pellegrini)

Šéf národniarov vraj Pellegrinim opovrhuje

Danko takto podľa Štefančíka vyjadruje opovrhovanie slovenským prezidentom. "Ak by som sa chcel zahrať na psychológa, povedal by som, že si takto lieči svoj komplex z Petra Pellegriniho. Zatiaľ čo on je neúspešný, nie je predseda parlamentu, nemá prakticky žiadne ministerstvo pod kontrolou," vysvetľuje si Štefančík Dankovo konanie.

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

"Peter Pellegrini čo chytí do ruky, to zázračne funguje. Zakladateľ Hlasu bol predsedom parlamentu, premiérom a ešte bol nakoniec aj zvolený za prezidenta. Je miláčikom nemalej časti spoločnosti, zatiaľ čo Danko je spravidla iba na smiech. Takže nebude v tom nejaká ťažká politická taktika, jednoducho výkrik do tmy a liečenie boľačiek z vlastného neúspechu," uzavrel Štefančík.

Roztržky neprekvapili, boli tu ešte od volieb 2020, reaguje Marušiak

Na slovné prestrelky reagoval pre Topky aj historik a politológ ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied Juraj Marušiak. "Nie je to nič nové, napätie medzi SNS a Hlasom, resp. Pellegrinim je prítomné ešte z obdobia pred parlamentnými voľbami 2020. Bolo prítomné počas prezidentských volieb v minulom roku a aj po nich. Myslím, že v ich prípade ide o rivalitu z hľadiska vplyvu na Smer-SD blízkosti k Robertovi Ficovi, ale v prípade vzťahu medzi A. Dankom a P. Pellegrinim aj o osobnú averziu," nazdáva sa Marušiak.

Politológ Juraj Marušiak (Zdroj: TASR - Lukáš Grinaj)

Z výmeny názorov podľa neho prebleskujú aj politické aspekty, keď Danko kritizoval prezidenta za to, že namiesto účasti na vojenskom výcviku mal aktívnejšie pomáhať Robertovi Ficovi, aby Slovensko nemuselo prerušiť dodávky plynu z Ruska po roku 2028. "Danko využil tento moment na to, aby kritizoval Hlas za to, že je príliš liberálny, prozápadný a nedostatočne proruský a taktiež, nedostatočne lojálny voči Robertovi Ficovi," uzavrel Marušiak.