Vzťahy medzi Českom a Slovenskom by nemali trpieť pre iné štáty, apeluje Danko

Medzi Slovenskom a Českom nesmú stáť cudzie záujmy, tvrdí Danko (Zdroj: Facebook/Slovenská národná strana)

BRATISLAVA - Vzťahy medzi Českom a Slovenskom by podľa podpredsedu Národnej rady SR a šéfa SNS Andreja Danka nemali trpieť pre iné štáty. Ani pre Ukrajinu, Spojené štáty, ani pre Rusko. Vyhlásenia o tom, kto bol za bombovými vyhrážkami pre školy, podľa neho vzťahom medzi krajinami nepomáhajú. Danko to uviedol na sociálnej sieti v súvislosti so zásahom českej, slovenskej a ukrajinskej polície na území Ukrajiny a v súvislosti s odberom ruských surovín.